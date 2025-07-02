جميلة عوض تخوض تجربة فنية جديدة

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تستعد الفنانة للوقوف قريباً أمام النجم ، في تجربة فنية جديدة هي الأولى لها مع النجم السوري.وكانت جميلة قد تعاقدت مع المنتج نايف لتنضم الى أبطال فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، المقرر البدء بتصويره قريباً.وكشفت الشركة المنتجة للفيلم في بيان صحافي أن أحداثه تدور في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته: النهار وأحمد وسوسن بدر، وجارٍ اختيار باقي أبطال العمل. (لها)