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المرأة
جميلة عوض تخوض تجربة فنية جديدة
Lebanon 24
02-07-2025
|
15:00
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تستعد الفنانة
جميلة عوض
للوقوف قريباً أمام النجم
معتصم النهار
، في تجربة فنية جديدة هي الأولى لها مع النجم السوري.
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وكانت جميلة قد تعاقدت مع المنتج نايف
عبد الله
لتنضم الى أبطال فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، المقرر البدء بتصويره قريباً.
وكشفت الشركة المنتجة للفيلم في بيان صحافي أن أحداثه تدور في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته:
معتصم
النهار وأحمد
الفيشاوي
وسوسن بدر، وجارٍ اختيار باقي أبطال العمل. (لها)
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