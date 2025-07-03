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المرأة

بعد أزمة طلاقها من أحمد السقا.. مها الصغير توجه نصيحة لمتابعيها عن تجربة شخصية (صورة)

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:57
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قامت الإعلامية مها الصغير، بنشر صورة على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" من تصريح لها وجهت من خلاله نصيحة لجمهورها عند شعور أحد منهم بالضيق، موضحة أن القرب من الله طريق لتغيير حياة المرء الى الأفضل، وان نصيحتها لمتابعيها نابعة عن تجربة شخصية.
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وكتبت مها: "لو حسيت إن الدنيا سوداء في عينك أو مضايق قرب من ربنا، واتكلم معاه هتلاقي حياتك اتغيرت للأحسن كتير، وده عن تجربة شخصية، ربنا كبير وحاسس بينا كلنا"، وعلقت عليها كاتبة: "ربنا كبير وحاسس بينا كلنا".
 
 
 
 
وتلقت مها مئات التعليقات من متابعيها تدعمها في أزمتها لحالية بعد طلاقها من أحمد السقا وأزمة البلاغ المقدم منها ضدده بالتعدي عليها.

وكانت نيابة أول أكتوبر، قد قررت إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في البلاغين المقدّمين ضده من قبل طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، واللذين تضمنا اتهامات له بالتعدي اللفظي والبدني وقطع الطريق. (لها)
 
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