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المرأة

كلب شرس هاجم طفلي فنانة مصرية.. وهذا ما فعلته الأخيرة

Lebanon 24
03-07-2025 | 09:12
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تقدمت الفنانة زينة بطلب تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه مصري، على خلفية واقعة تعرض طفليها، عز الدين وزين الدين أحمد عز، لهجوم من كلب شرس داخل ملعب كرة خماسي بأحد الأحياء السكنية في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر.
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وأكد المستشار عاصم قنديل، محامي الفنانة زينة، أنه تقدم بطلبين رسميين إلى المحقق المختص في القضية، الأول لإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بموكلته ونجليها، والثاني للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والمستندات المرتبطة بها.

وكانت زينة حررت بلاغا رسميا إلى النائب العام المصري، بصفتها وصية على طفليها القاصرين، ضد كل من محمود أ.ع، ودينا ع.ع، وآخرين، تتهمهم فيه بالإهمال والتعدي اللفظي، والتسبب في إصابات جسدية ونفسية لطفليها، إثر هجوم كلب يملكه طفل كان داخل الملعب. (ارم نيوز)
الفنانة زينة تطالب بتعويض بعد هجوم كلب على طفليْها

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