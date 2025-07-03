كلب شرس هاجم طفلي فنانة مصرية.. وهذا ما فعلته الأخيرة

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تقدمت الفنانة زينة بطلب تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه ، على خلفية واقعة تعرض طفليها، وزين الدين ، لهجوم من كلب شرس داخل ملعب كرة خماسي بأحد الأحياء السكنية في مدينة الشيخ بمحافظة في مصر.وأكد المستشار ، محامي الفنانة زينة، أنه تقدم بطلبين رسميين إلى المحقق المختص في القضية، الأول لإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بموكلته ونجليها، والثاني للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والمستندات المرتبطة بها.وكانت زينة حررت بلاغا رسميا إلى المصري، بصفتها وصية على طفليها القاصرين، ضد كل من محمود أ.ع، ودينا ع.ع، وآخرين، تتهمهم فيه بالإهمال والتعدي اللفظي، والتسبب في إصابات جسدية ونفسية لطفليها، إثر هجوم كلب يملكه طفل كان داخل الملعب. (ارم نيوز)