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المرأة
بالصورة.. انابيلا هلال تثير الجدل بفستان قصير في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
03-07-2025
|
14:30
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نشرت مقدمة البرامج
أنابيلا هلال
اليوم مقطع فيديو وعدداً من الصور عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الوردي، نسّقته مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأخضر، واعتمدت مكياجاً قوياً أبرز ملامح وجهها.
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وقد لاقت هذه الإطلالة تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشادوا بتنسيقها الجريء للألوان وثقتها العالية بنفسها.
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