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المرأة

بعدما أطلت تبكي وتستغيث بسبب نائب سابق.. الفنانة الشهيرة تكشف تطورات جديدة (صورة)

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:01
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بعد استغاثتها بالحكومة لحمايتها من شخص معروف رفضت ذكر اسمه، حيث تعدى عليها بالضرب ويصر على أن يكون معها رغم انقطاع العلاقة بينهما، طمأنت الفنانة المصرية بتول الحداد جمهورها على حالتها الصحية. 
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وكتبت بتول عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" قائلة: "صباح الخير على حضراتكم جميعا. أنا بطمنكم عليا. أنا الحمد لله كويسة وبخير كنت بخلص إجراءات طبية بسبب الإصابات اللي في جسمي. وإجراءات قانونية والحمد لله إحنا في بلد قانون. الحمد لله  وشكرا لكل الدعم والحب وآسفة لكل القلق والذعر اللي حسيتوه بسببي. آسفة لقلكم وخوفكم عليا وحبكم ودعمكم ليا فوق فوق راسي والله". 

وأضافت: "أنا كويسة الحمد لله وبدأت العلاج وإن شاء الله تبقى آخر الأيام الصعبة .... وأخيرا لكل شخص غلط في حقي أو ذم في سمعتي وعند الله تجتمع الخصوم".
 
 
 
 
 
وكانت بتول كشفت عن تعرضها لجميع أشكال العنف والابتزاز من نائب سابق في مجلس الشعب، مشيرة إلى أنهما كانت تجمعهما علاقة حب لمدة عامين، ولكنها قررت الابتعاد عنه واتفقا على أن يبتعدا عن بعضهما ولكنه منذ ذلك الوقت يتعدى عليها. 
 
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