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المرأة
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
04-07-2025
|
04:00
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تسببت الفنانة
المصرية
مي كساب
بجدل واسع بسبب تصريحاتها عن الرجال، وذلك خلال حديثها عن كواليس مسلسل "اللعبة" وشخصيتها في فيلم "آخر رجل في العالم"، كما كشفت عن سرّ جمالها وأمور تفعلها للحفاظ على هذا الجمال.
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وقالت مي على هامش حضورها
العرض
الخاص لمسرحية "يلا مسرح": "محافظة على
جمالي
لأني مش بعمل بوتوكس ولا فيلر وزي كل الستات بغسل وشي بمياه الورد وصوري كلها بالـ Ai".
أما عن كواليس مسلسل "اللعبة"- الجزء الخامس، وفيلم "آخر رجل بالعالم"، فقالت: "مسلسل "اللعبة" مبذول فيه مجهود كبير، وأظهر صحفية بفيلم "آخر رجل في العالم"".
وعن فكرة أن الرجل مظلوم وسط
القضايا
التي تناقش حقوق المرأة، قالت مي
كساب
مازحةً: "ولو الرجالة اختفت هنتبسط والستات هي اللي مظلومة جانبهم".(لها)
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