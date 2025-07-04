Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت الفنانة المصرية مي كساب بجدل واسع بسبب تصريحاتها عن الرجال، وذلك خلال حديثها عن كواليس مسلسل "اللعبة" وشخصيتها في فيلم "آخر رجل في العالم"، كما كشفت عن سرّ جمالها وأمور تفعلها للحفاظ على هذا الجمال.
Advertisement

وقالت مي على هامش حضورها العرض الخاص لمسرحية "يلا مسرح": "محافظة على جمالي لأني مش بعمل بوتوكس ولا فيلر وزي كل الستات بغسل وشي بمياه الورد وصوري كلها بالـ Ai".

أما عن كواليس مسلسل "اللعبة"- الجزء الخامس، وفيلم "آخر رجل بالعالم"، فقالت: "مسلسل "اللعبة" مبذول فيه مجهود كبير، وأظهر صحفية بفيلم "آخر رجل في العالم"".

وعن فكرة أن الرجل مظلوم وسط القضايا التي تناقش حقوق المرأة، قالت مي كساب مازحةً: "ولو الرجالة اختفت هنتبسط والستات هي اللي مظلومة جانبهم".(لها)

مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أشباه الرجال".. إعلامية شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها (صورة)
lebanon 24
04/07/2025 12:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"كل الرجال نسوانجية".. فنان لبناني شهير يتحدث عن حياته الحميمة ويُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 12:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:01 | 2025-07-04
02:05 | 2025-07-04
23:57 | 2025-07-03
23:00 | 2025-07-03
15:17 | 2025-07-03
14:30 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24