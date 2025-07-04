بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)

أثارت المؤثرة على ، دعاء جابر المعروفة بلقب " "، جدلاً واسعاً بعد إعلانها طلاقها للمرة الثانية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".وأكدت "أم خالد" أن الانفصال تم بشكل ودي بعد سبع الزواج، مشيرة إلى أن العلاقة السابقة كانت قائمة على "العشرة "، وأن الاحترام المتبادل سيبقى قائماً حرصاً على مصلحة أطفالهما وتربيتهم في أجواء مستقرة.

إلا أن الإعلان لم يمر من دون انتقادات، إذ عبّر العديد من المتابعين عن شكوكهم بصدق الخبر، معتبرين أن تكرار إعلان الطلاق قد يكون مجرد وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق مزيد من التفاعل عبر مواقع التواصل، في إطار البحث عن " "، أكثر من كونه حقيقية.