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المرأة
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
Lebanon 24
04-07-2025
|
08:43
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أثارت المؤثرة
المصرية
على
مواقع التواصل الاجتماعي
، دعاء جابر المعروفة بلقب "
أم خالد
"، جدلاً واسعاً بعد إعلانها طلاقها للمرة الثانية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
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وأكدت "أم خالد" أن الانفصال تم بشكل ودي بعد سبع
سنوات من
الزواج، مشيرة إلى أن العلاقة السابقة كانت قائمة على "العشرة
الطيبة
"، وأن الاحترام المتبادل سيبقى قائماً حرصاً على مصلحة أطفالهما وتربيتهم في أجواء مستقرة.
إلا أن الإعلان لم يمر من دون انتقادات، إذ عبّر العديد من المتابعين عن شكوكهم بصدق الخبر، معتبرين أن تكرار إعلان الطلاق قد يكون مجرد وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق مزيد من التفاعل عبر مواقع التواصل، في إطار البحث عن "
الترند
"، أكثر من كونه
تجربة شخصية
حقيقية.
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