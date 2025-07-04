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المرأة

زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:00
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سافرت النجمة زينة إلى مدينة الغردقة الساحلية، لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة"، الذى بدأت تصويره الأسبوع قبل الماضى، للعرض فى 10 حلقات على منصة yango play فى الربع الأخير من عام 2025، وتجمعها المشاهد فى الغردقة بالفنانة مها نصار.
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وتتعاون زينة مع المخرج ماندو العدل، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذى قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي في رمضان 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم "بنات الباشا" المنتظر عرضه قريباً. (اليوم السابع)
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