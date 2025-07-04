29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
Lebanon 24
04-07-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سافرت النجمة زينة إلى مدينة الغردقة الساحلية، لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة"، الذى بدأت تصويره الأسبوع قبل الماضى، للعرض فى 10 حلقات على منصة yango play فى الربع الأخير من عام 2025، وتجمعها المشاهد فى الغردقة بالفنانة
مها نصار
.
Advertisement
وتتعاون زينة مع المخرج
ماندو العدل
، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذى قامت ببطولته بمشاركة
عمرو سعد
، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة
نيللي كريم
وأحمد فهمي في
رمضان
2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم "
بنات الباشا
" المنتظر عرضه قريباً. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"
Lebanon 24
زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"
04/07/2025 21:23:21
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الزين عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين ادارة النفايات الصلبة
Lebanon 24
الزين عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين ادارة النفايات الصلبة
04/07/2025 21:23:21
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: زيني الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"
Lebanon 24
نتنياهو: زيني الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"
04/07/2025 21:23:21
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" تشارك للمرة الأولى في "صنع في لبنان"
Lebanon 24
"الريجي" تشارك للمرة الأولى في "صنع في لبنان"
04/07/2025 21:23:21
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
Lebanon 24
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
08:43 | 2025-07-04
04/07/2025 08:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب معلومات طبية حساسة تخص شاكيرا.. فما القصة؟
Lebanon 24
تسريب معلومات طبية حساسة تخص شاكيرا.. فما القصة؟
07:02 | 2025-07-04
04/07/2025 07:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت تبكي وتستغيث بسبب نائب سابق.. الفنانة الشهيرة تكشف تطورات جديدة (صورة)
Lebanon 24
بعدما أطلت تبكي وتستغيث بسبب نائب سابق.. الفنانة الشهيرة تكشف تطورات جديدة (صورة)
03:01 | 2025-07-04
04/07/2025 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جانب الشق بين حاجبيها.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تكشف تشوّها جديداً في وجهها (صور)
Lebanon 24
إلى جانب الشق بين حاجبيها.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تكشف تشوّها جديداً في وجهها (صور)
02:05 | 2025-07-04
04/07/2025 02:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
16:30 | 2025-07-03
03/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:43 | 2025-07-04
بعد سبع سنوات من الزواج.. مؤثرة عربية تعلن انفصالها (صورة)
07:02 | 2025-07-04
تسريب معلومات طبية حساسة تخص شاكيرا.. فما القصة؟
04:00 | 2025-07-04
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
03:01 | 2025-07-04
بعدما أطلت تبكي وتستغيث بسبب نائب سابق.. الفنانة الشهيرة تكشف تطورات جديدة (صورة)
02:05 | 2025-07-04
إلى جانب الشق بين حاجبيها.. ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تكشف تشوّها جديداً في وجهها (صور)
23:57 | 2025-07-03
"بلاهن وبلا وجودن".. منشور غامض لنوال الزغبي يُثير الجدل (صورة)
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 21:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24