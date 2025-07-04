زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"

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سافرت النجمة زينة إلى مدينة الغردقة الساحلية، لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة"، الذى بدأت تصويره الأسبوع قبل الماضى، للعرض فى 10 حلقات على منصة yango play فى الربع الأخير من عام 2025، وتجمعها المشاهد فى الغردقة بالفنانة .وتتعاون زينة مع المخرج ، للمرة الرابعة بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذى قامت ببطولته بمشاركة ، وكان التجربة الأولى لماندو فى الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة وأحمد فهمي في 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وجددت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم " " المنتظر عرضه قريباً. (اليوم السابع)