سلمى أبو ضيف تكشف أسرارًا مثيرة عن هذا الفيلم

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عبرت الفنانة ، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول فيلمها الجديد "إن شالله الدنيا تتهد"، مؤكدة أنه من أكثر الأدوار التى أثّرت فيها، رغم أن مدته لا تتجاوز 20 دقيقة.وأكدت سلمى في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: "جميعنا نتمنى أن نصل لمرحلة استقرار وراحة، ويمكن هذا ما جعلنى مرتبطة بالمشروع أكثر".وعن مدى تقاربها مع الشخصية التي جسدتها في الفيلم، أوضح سلمى قائلة: "لا أحب الحكم على الأشخاص لكن مكاني في فيلم إن شالله الدنيا تتهد، لن أقوم بنفس تصرفها، بس العمل على الفيلم انتهى ومن وجهة نظرى كان لابد من سرد القصة كما هي".كما كشفت النجمة سلمي عن كواليس بطولتها لـ الفيلم القصير إن شالله الدنيا تتهد.وصرحت أبوضيف قائلة: "سيناريو فيلم إن شالله الدنيا تتهد هو ما شجعنى لـ تقديم العمل، فكرة الفيلم نفسها ورسالتها المهمة، والجانب الإنسانى المختلف في الشخصية".فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة وهو مستوحى من قصة حقيقية حدثت لمخرج العمل بالفعل في أواخر عام 2021، حيث تدور قصته حول مواجهة منتجة فنية شابة تتعرض خسارة مهنية ضخمة، عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري، ويتعين عليها بين مسئولية الوظيفة وأن تكون إنسانة، وتحاول إنقاذ تصوير الإعلان الذي يقترب من الانهيار. (اليوم السابع)