مى كساب تنطلق في تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد القادم

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تبدأ النجمة مى تصوير مسلسلها الجديد "أبطال الجمهورية" المكوّن من 10 حلقات، والذى تعاقدت على بطولته مؤخراً، المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعدما انضم إلى أسرة العمل حتى الآن المغنى، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف وإخراج معتز حسام.وتعيش الفنانة مى كساب نشاطاً فنياً فى الوقت الحالى، خاصة على المستوى السينمائى، حيث تنتظر عرض فيلمين جديدين الأول هو "آخر رجل فى العالم"، والذى تجسد خلال أحداثه شخصية صحفية ويشارك فى بطولة العمل بيومى ، ، ، انتصار، حمزة العيلى، وقصة ، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي. (اليوم السابع)