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المرأة
مى كساب تنطلق في تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد القادم
Lebanon 24
04-07-2025
|
23:00
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تبدأ النجمة مى
كساب
تصوير مسلسلها الجديد "أبطال الجمهورية" المكوّن من 10 حلقات، والذى تعاقدت على بطولته مؤخراً،
يوم الأحد
المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعدما انضم إلى أسرة العمل حتى الآن
محمود عبد
المغنى،
محمد جمعة
ومحمود حافظ، والعمل من تأليف
محمد جلال
وإخراج معتز حسام.
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وتعيش الفنانة مى كساب نشاطاً فنياً فى الوقت الحالى، خاصة على المستوى السينمائى، حيث تنتظر عرض فيلمين جديدين الأول هو "آخر رجل فى العالم"، والذى تجسد خلال أحداثه شخصية صحفية ويشارك فى بطولة العمل بيومى
فؤاد
،
أيمن منصور
،
محمد محمود
، انتصار، حمزة العيلى، وقصة
هشام هلال
، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي. (اليوم السابع)
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