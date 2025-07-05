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المرأة

بكروب توب ضيق ووشوم بارزة… ممثلة لبنانية تُشعل الجدل بإطلالتها

Lebanon 24
05-07-2025 | 07:40
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شاركت الممثلة زينة مكي متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام صورة التُقطت لها داخل المصعد، ظهرت فيها مرتدية كنزة سوداء قصيرة تكشف البطن، وبنطالاً أسود ضيقاً، فيما لفتت الأنظار بكثرة الوشوم على ذراعيها.
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الإطلالة الجريئة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها حرية شخصية تعبّر عن أسلوبها، وآخرين انتقدوا اختيارها للملابس والوشوم، معتبرين أنها تجاوزت حدود الجرأة.
 
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