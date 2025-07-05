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المرأة
بـ"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كارلا حداد والجمهور يعلق
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:10
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شاركت المذيعة ومقدمة البرامج
كارلا حداد
صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة.
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ارتدت شورتًا قصيرًا مع توب بيضاء، ما أضفى على مظهرها لمسة عصرية منعشة.
تميزت الإطلالة بالأناقة، حيث اختارت أزياء تناسب أجواء الصيف الحارة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر عفوية، مما جعلها تبدو أكثر شبابًا وحيوية.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها التي جمعت بين الجرأة والذوق الرفيع، حيث نالت صورها آلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالها وروحها المرحة.
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