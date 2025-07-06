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المرأة

آخر تصريح لها... فنانة بارزة جدّاً مُهدّدة بالطرد من شقتها إليكم ما قالته

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:18
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أوضحت الفنانة نبيلة عبيد أنها تعيش حالة سيئة بسبب قانون الإيجار القديم الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخرا، والذي يسمح للمستأجرين بترك الشقق السكنية المؤجرة بعقود طويلة المدى.
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وأكدت عبيد أنها ورثت شقة سكنية عن والدتها في منطقة المهندسين في الجيزة، وعاشت فيها سنوات حياتها، وشهدت نجاحاتها الفنية، حيث كانت تلتقي بالمخرجين والمنتجين للتحضير لأفلامها.

وأضافت أنها فوجئت بقانون الإيجار، و"من المفترض أن تسلم الشقة لمالكها بعد سبع سنوات". وأضافت أنها "تسعى للتوصل إلى اتفاق معه يضمن لها عدم الطرد من الشقة التي تحوي مقتنياتها الفنية وأوراقها الخاصة وسيناريوهات أفلامها".

وتابعت عبيد أنها لا تمانع "رفع القيمة الإيجارية"، بالرغم من أن مالك الشقة لم يتواصل معها.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنها قلقة من فقدان الشقة، لأنها تمتلك شقة أخرى في الجيزة، وهذا ما يعطي المالك الحق في استعادتها من دون انتظار السبع سنوات التي ينص عليها القانون.

وأضاف المصدر أن عبيد كانت تقيم في الشقة مع والدتها، ولم تفكر في شرائها لامتلاكها شقة أخرى، ولأن قانون الإيجار القديم كان يعطي الورثة حق الحصول على الوحدات السكنية من دون شرائها. كما أوضح أن عبيد لا تملك الإمكانيات لشراء الشقة حاليًا. (العربية)
 
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