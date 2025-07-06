28
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
آخر تصريح لها... فنانة بارزة جدّاً مُهدّدة بالطرد من شقتها إليكم ما قالته
Lebanon 24
06-07-2025
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت الفنانة
نبيلة عبيد
أنها تعيش حالة سيئة بسبب قانون
الإيجار القديم
الذي أقرته الحكومة
المصرية
مؤخرا، والذي يسمح للمستأجرين بترك الشقق السكنية المؤجرة بعقود طويلة المدى.
Advertisement
وأكدت عبيد أنها ورثت شقة سكنية عن والدتها في منطقة المهندسين في
الجيزة
، وعاشت فيها سنوات حياتها، وشهدت نجاحاتها الفنية، حيث كانت تلتقي بالمخرجين والمنتجين للتحضير لأفلامها.
وأضافت أنها فوجئت بقانون الإيجار، و"من المفترض أن تسلم الشقة لمالكها بعد سبع سنوات". وأضافت أنها "تسعى للتوصل إلى اتفاق معه يضمن لها عدم الطرد من الشقة التي تحوي مقتنياتها الفنية وأوراقها الخاصة وسيناريوهات أفلامها".
وتابعت عبيد أنها لا تمانع "رفع القيمة الإيجارية"، بالرغم من أن مالك الشقة لم يتواصل معها.
وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنها قلقة من فقدان الشقة، لأنها تمتلك شقة أخرى في الجيزة، وهذا ما يعطي المالك الحق في استعادتها من دون انتظار السبع سنوات التي ينص عليها القانون.
وأضاف المصدر أن عبيد كانت تقيم في الشقة مع والدتها، ولم تفكر في شرائها لامتلاكها شقة أخرى، ولأن
قانون الإيجار
القديم كان يعطي الورثة حق الحصول على الوحدات السكنية من دون شرائها. كما أوضح أن عبيد لا تملك الإمكانيات لشراء الشقة حاليًا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
06/07/2025 22:12:47
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
06/07/2025 22:12:47
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
06/07/2025 22:12:47
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لترامب.. هذا ما قاله عن ضربة إيران و "سقوط النظام"
Lebanon 24
آخر تصريح لترامب.. هذا ما قاله عن ضربة إيران و "سقوط النظام"
06/07/2025 22:12:47
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بإطلالة مبتكرة على شكل وردة.. نجوى كرم تبهر الجمهور
Lebanon 24
بإطلالة مبتكرة على شكل وردة.. نجوى كرم تبهر الجمهور
14:07 | 2025-07-06
06/07/2025 02:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس فيلم "سمارة الأمير".. رسالة شماتة من نادية الجندي لنبيلة عبيد
Lebanon 24
كواليس فيلم "سمارة الأمير".. رسالة شماتة من نادية الجندي لنبيلة عبيد
12:55 | 2025-07-06
06/07/2025 12:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدتهما معاً... ماريلين نعمان: هذه علاقتي بالشامي
Lebanon 24
بعد مشاهدتهما معاً... ماريلين نعمان: هذه علاقتي بالشامي
10:06 | 2025-07-06
06/07/2025 10:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو
08:13 | 2025-07-06
06/07/2025 08:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت... ناديا الجنديّ تُوجّه رسالة إلى زوجها السابق (صورة)
Lebanon 24
من بيروت... ناديا الجنديّ تُوجّه رسالة إلى زوجها السابق (صورة)
06:38 | 2025-07-06
06/07/2025 06:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
00:09 | 2025-07-06
06/07/2025 12:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
23:21 | 2025-07-05
05/07/2025 11:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:07 | 2025-07-06
بإطلالة مبتكرة على شكل وردة.. نجوى كرم تبهر الجمهور
12:55 | 2025-07-06
كواليس فيلم "سمارة الأمير".. رسالة شماتة من نادية الجندي لنبيلة عبيد
10:06 | 2025-07-06
بعد مشاهدتهما معاً... ماريلين نعمان: هذه علاقتي بالشامي
08:13 | 2025-07-06
كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو
06:38 | 2025-07-06
من بيروت... ناديا الجنديّ تُوجّه رسالة إلى زوجها السابق (صورة)
05:00 | 2025-07-06
ترند الكركم والماء: خلطة فوائدها لا تصدّق!
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 22:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24