كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو

نشر ، إبن الفنان ، فيديو لرقص الممثلة العالميّة على أغنيّة " " الخاصة بوالده.

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وضحك لؤي بسبب طريقة تفاعل فيرغارا مع الأغنيّة، وقال: "أنا متت، هههه، أحبك".