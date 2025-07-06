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المرأة

كانت برفقة إبنه لؤي... ممثلة عالميّة ترقص على أغنيّة راغب علامة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:13
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نشر لؤي علامة، إبن الفنان راغب علامة، فيديو لرقص الممثلة العالميّة صوفيا فيرغارا على أغنيّة "قلبي عشقها" الخاصة بوالده.
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وضحك لؤي بسبب طريقة تفاعل فيرغارا مع الأغنيّة، وقال: "أنا متت، هههه، أحبك".
 
  
 
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