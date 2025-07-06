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المرأة

بفستان قصير من الشيفون المزخرف.. هيفاء وهبي تضجّ أنوثة

Lebanon 24
06-07-2025 | 16:00
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روّجت النجمة هيفاء وهبي لمشاركتها في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية هذا الموسم، وذلك في حفل كبير على هامش عرض أزياء يقام بمدينة جدة.
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وتألقت بفستان قصير باللون البنفسجي الغامق المبهر، وتميّز التصميم بتصميمه الأنيق الذي يجمع بين البساطة والفن، وجاء ضيق من الأعلى ومكشوف عند الكتفين ومن دون أكمام، لينسدل على شكل تنورة قصيرة منفوشة تبرز خصرها النحيل. وتميّز التصميم بقماش الشيفون المزخرف بالورود البارزة والترتر في تصميم مميّز يليق بأجواء الصيف.

وأكملت إطلالتها بصيحة القفازات الشفافة الطويلة بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة وهو ما أضاف لمسة من الأناقة والمزيد من الأنوثة الصارخة.
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