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المرأة

بعد مرضها واستقبالها طفلها الأول.. النجمة التركية الجميلة نسليهان أتاغول تعود بقوة مع هذا النجم (صورة)

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:34
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تعود النجمة التركية نسليهان أتاغول إلى الساحة الفنية بمشروع سينمائي ضخم يحمل عنوان "Son Yemek" أو "العشاء الأخير"، وهو عمل درامي رومانسي من بطولة وكتابة وإخراج الفنان أوزجان دينيز، وذلك بعد غياب بسبب الحمل والأمومة.
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وتداولت الصحف التركية خبر عودة النجمة المحبوبة من خلال فيلم "العشاء الأخير" الذي يشكل عودة ليس فقط لنسليهان وإنما أيضاً للنجم أوزجان دينيز الذي يعود إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات.
 
 
 
 
وأشارت الصحف إلى أن الفيلم عبارة عن تجربة فنية متكاملة يتولى فيها دينيز مسؤولية الكتابة، الإخراج، والبطولة بنفسه، في تحدٍ فني يُظهر شغفه المتجدّد بعالم السينما.

وانتشر عبر السوشيال ميديا منشور غير رسمي للعمل تظهر فيه نسليهان الى جانب دينيز، في أول مشاركة لها بعد انسحابها من مسلسل "ابنة السفير" بسبب حالتها الصحية لتعلن بعد فترة عن حملها وولادة طفلها الأول "عزيز".

وتفاعل الجمهور التركي بشكل واسع مع هذا الخبر، معبّرين عن سعادتهم بهذا اللقاء المميز بين النجمين، ومؤكدين أن الفيلم سيكون مختلفاً ويحمل الكثير من الرسائل المهمة.





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