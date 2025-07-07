بلقطات حميمة.. نسرين طافش تستمتع بوقتها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري (صور)

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وبدت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري في حفل الفنان في ، وأطلت وهي تعانقه. نشرت الفنانة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وبدت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري في حفل الفنان في ، وأطلت وهي تعانقه.

يُذكر أن نسرين تزوجت من أحمد جوهر في كانون الثاني 2025، وهو رجل أعمال معروف وصاحب سلسلة "جوهر للمجوهرات"، والزوج السابق لشام الذهبي، ابنة الفنانة السورية ، ويكبرها بنحو 10 سنوات.وهذه الزيجة الثالثة لها.