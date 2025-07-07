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المرأة

بلقطات حميمة.. نسرين طافش تستمتع بوقتها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري (صور)

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:25
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نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وبدت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، وأطلت وهي تعانقه. 
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر أن نسرين تزوجت من أحمد جوهر في كانون الثاني 2025، وهو رجل أعمال مصري معروف وصاحب سلسلة "جوهر للمجوهرات"، والزوج السابق لشام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، ويكبرها بنحو 10 سنوات.وهذه الزيجة الثالثة لها. 
 
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