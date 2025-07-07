Advertisement

المرأة

بالصور.. نور عريضة تتألق في باريس

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1387955-638874928590723461.png
Doc-P-1387955-638874928590723461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مثّلت العارضة الأميركية اللبنانية نور عريضة المنطقة العربية من خلال مشاركتها في عودة دار "Celine" إلى منصّات العرض في باريس.
Advertisement
 
وكانت عريضة من بين عدد قليل من الشخصيات العالمية التي تمّت دعوتها إلى العرض، حيث يُعتبر حضورها تجسيداً لصوت جميع النساء العربيات، ورسالة تعبّر عن أهمية المرأة العربية في عالم الموضة.

وقالت عريضة: "وجودي هنا يتعدى الموضة. إنه مسألة تمثيل النساء العربيات على الساحة الدولية بالنسبة لي".
 
مواضيع ذات صلة
بالصور.. ملكة جمال لبنان تتألق بإطلالة تراثية مميزة!
lebanon 24
07/07/2025 19:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. عريضة من نواب بشأن "قانون الانتخاب"
lebanon 24
07/07/2025 19:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة ميونخ الأبدية.. حين دخل "باريس سان جيرمان" التاريخ من أبوابه العريضة!
lebanon 24
07/07/2025 19:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: وقّعنا على عريضة بأكثريّتنا كنوّاب والهيئة العامّة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك
lebanon 24
07/07/2025 19:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:13 | 2025-07-07
08:25 | 2025-07-07
06:20 | 2025-07-07
04:25 | 2025-07-07
04:09 | 2025-07-07
03:34 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24