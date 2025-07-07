بالصور.. نور عريضة تتألق في باريس

مثّلت العارضة الأميركية المنطقة العربية من خلال مشاركتها في عودة دار "Celine" إلى منصّات في .

Advertisement

وكانت عريضة من بين عدد قليل من الشخصيات العالمية التي تمّت دعوتها إلى العرض، حيث يُعتبر حضورها تجسيداً لصوت جميع النساء العربيات، ورسالة تعبّر عن أهمية المرأة العربية في عالم الموضة.



وقالت عريضة: "وجودي هنا يتعدى الموضة. إنه مسألة تمثيل النساء العربيات على بالنسبة لي".