في اليوم العالمي للشوكولا.. دللي بشرتك به!

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يحتفل العالم في 7 من كل عام بـ" للشوكولا"، اليوم الذي يجتمع فيه الذوق والسعادة والدفء في قالب صغير من الكاكاو. لكن في هذه المناسبة، دعينا نأخذك في رحلة مختلفة، رحلة إلى عالم الجمال الطبيعي مع الشوكولا.



بعيداً عن أطباق الحلوى، نسلّط الضوء على الوجه الآخر لهذا البني: فوائده الرائعة للعناية بالبشرة. فالجمال الحقيقي يبدأ من الطبيعة، ولا شيء يضاهي استخدام مكونات نقية تمنحك بشرة نضرة من دون أي ضرر.



ما لا تعرفينه عن الشوكولا: كنز لبشرتك



الشوكولا، خصوصاً الداكنة والكاكاو الخام، غنية بكنوز مذهلة:

- مضادات أكسدة قوية تحارب الشيخوخة وتحافظ على شباب البشرة.

- تنشيط الدموية للحصول على إشراقة طبيعية.

- ترطيب عميق بفضل الزيوت الطبيعية الموجودة في الكاكاو.

- تهدئة الالتهابات خاصة للبشرة الحساسة.

- تعزيز إنتاج الكولاجين لشد البشرة وتحسين مرونتها.



أقنعة طبيعية بالشوكولاتة لبشرة ولا أحلى



قناع الشوكولا والعسل: ترطيب وتغذية



المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

- 1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي

- 1 ملعقة صغيرة لبن

الطريقة: اخلطي المكونات جيداً ووزعيها على وجهك. اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر. والنتيجة: ترطيب فوري وتهدئة للبشرة الجافة والباهتة.



قناع الشوكولا وزيت جوز : نعومة وتوهج

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة كاكاو خام

- 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

الطريقة: امزجي وطبقي على وجهك بحركات دائرية، اتركيه 10-15 دقيقة ثم اغسليه. والنتيجة: بشرة ناعمة، لامعة ومغذاة بعمق.



قناع الشوكولا والقهوة: تنشيط ومحاربة التعب هل تعلمين أن قطعة الشوكولا الصغيرة التي تذوب على طرف لسانك لا تحمل فقط طعم السعادة، بل تخفي في داخلها أسراراً مذهلة لبشرتك؟ نعم، ما يبهج حواسك يمكنه أيضاً أن يحوّل بشرتك إلى لوحة ناعمة، نضرة، ومشرقة!يحتفل العالم في 7 من كل عام بـ" للشوكولا"، اليوم الذي يجتمع فيه الذوق والسعادة والدفء في قالب صغير من الكاكاو. لكن في هذه المناسبة، دعينا نأخذك في رحلة مختلفة، رحلة إلى عالم الجمال الطبيعي مع الشوكولا.بعيداً عن أطباق الحلوى، نسلّط الضوء على الوجه الآخر لهذا البني: فوائده الرائعة للعناية بالبشرة. فالجمال الحقيقي يبدأ من الطبيعة، ولا شيء يضاهي استخدام مكونات نقية تمنحك بشرة نضرة من دون أي ضرر.الشوكولا، خصوصاً الداكنة والكاكاو الخام، غنية بكنوز مذهلة:- مضادات أكسدة قوية تحارب الشيخوخة وتحافظ على شباب البشرة.- تنشيط الدموية للحصول على إشراقة طبيعية.- ترطيب عميق بفضل الزيوت الطبيعية الموجودة في الكاكاو.- تهدئة الالتهابات خاصة للبشرة الحساسة.- تعزيز إنتاج الكولاجين لشد البشرة وتحسين مرونتها.المكونات:- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام- 1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي- 1 ملعقة صغيرة لبنالطريقة: اخلطي المكونات جيداً ووزعيها على وجهك. اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر. والنتيجة: ترطيب فوري وتهدئة للبشرة الجافة والباهتة.المكونات:- 1 ملعقة كبيرة كاكاو خام- 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهندالطريقة: امزجي وطبقي على وجهك بحركات دائرية، اتركيه 10-15 دقيقة ثم اغسليه. والنتيجة: بشرة ناعمة، لامعة ومغذاة بعمق.قناع الشوكولا والقهوة: تنشيط ومحاربة التعب

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة كاكاو

- 1 ملعقة صغيرة قهوة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة لبن

الطريقة: ضعي المزيج على وجهك واتركيه 15 دقيقة، ثم اشطفيه بماء بارد. والنتيجة: توهج فوري وتقليل للانتفاخ.



قناع الشوكولاتة والشوفان: تقشير ناعم

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة كاكاو

- 1 ملعقة صغيرة دقيق شوفان

- 1-2 ملعقة صغيرة ماء ورد

الطريقة: افركي البشرة بلطف بالقناع، اتركيه 10 دقائق ثم اغسليه. والنتيجة: تقشير ناعم وتوحيد للون البشرة.



نصائح ذهبية لجمالك بالشوكولاتة



- اختاري الكاكاو الخام فقط: خالٍ من السكر والحليب.

- اختبري القناع أولاً: تجنباً لأي تحسس.

- نظفي بشرتك جيداً: لامتصاص أفضل للفوائد.

- لا تفرطي في وقت القناع: 15 دقيقة كافية.

- رطبي دائماً بعد الغسل: باستخدام ماء ورد أو تونر خفيف.

- استخدمي الأقنعة 1-2 مرة أسبوعياً: للحفاظ على إشراقة البشرة.

- قبل تجربة أي وصفة طبيعية، استشيري طبيب الجلد إذا كانت بشرتك حساسة أو تعانين من مشاكل معينة.



وفي هذا اليوم العالمي للشوكولا، تذكّري أن الجمال قد يأتي أحياناً من أبسط وألذ الأشياء. دلّلي نفسك، ابتسمي، وامنحي بشرتك لمسة من الحُبّ بطعم الشوكولا!