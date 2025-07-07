Advertisement

متفرقات

لإطلالة أنحف هذا الصيف: إليك حيل أزياء ذكية!

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1388136-638875196757100849.jpg
Doc-P-1388136-638875196757100849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لإطلالة أنحف هذا الصيف: إليك حيل أزياء ذكية!

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد رغبة النساء في اعتماد إطلالات مريحة ولكن أنيقة، تُظهر الجسم بشكل متوازن وأقل حجماً. ولحسن الحظ، لا يتطلب الأمر تغييرًا في شكل الجسم بقدر ما يحتاج إلى بعض الحيل البصرية الذكية في اختيار الملابس وتنسيقها. إليكِ نصائح عملية لتبدين أكثر رشاقة هذا الصيف من دون أن تتخلي عن أناقتك:
Advertisement

- حدّدي الخصر بذكاء فالفساتين أو القمصان المزمومة أو المربوطة عند الخصر تخلق وهماً بجسم أنحف. القصّات الملفوفة (Wrap) أو المزودة بحزام هي الأفضل لإبراز القوام.

-وجّهي الألوان بذكاء، أي
استخدمي الألوان الداكنة في المناطق التي ترغبين بتصغيرها بصريًا، مثل الأرداف أو البطن. ارتدي مثلاً تنورة داكنة مع توب بلون فاتح لجذب الانتباه إلى النصف العلوي من الجسم.

- اعتمدي الخطوط الطولية
فالنقوش العمودية تطيل القامة وتمنح الجسم انسيابية، سواء في الفساتين أو السراويل.

- تجنّبي الأقمشة اللامعة، 
واختاري بدلا منها الأقمشة المطفأة والخفيفة مثل القطن أو الشيفون، فهي لا تعكس الضوء ولا تُبرز التفاصيل غير المرغوب بها.

- اختاري طول القطعة بعناية،
فالفساتين والتنانير التي تنتهي فوق الركبة أو أسفلها مباشرة تُظهر الساقين بشكل أطول، على عكس الطول الذي يتوقف عند منتصف الساق.

- القصّات الواسعة باعتدال،
فلا تبالغي في ارتداء الملابس الفضفاضة، اختاري قطعاً واسعة قليلاً ولكن محددة عند الخصر أو الأكتاف.

- اختاري الحذاء المناسب
كالكعب المتوسط أو الأحذية المدبّبة، فهي تمنح القدم مظهراً أطول وتضيف توازناً للإطلالة. تجنّبي الأحذية التي تحتوي على أربطة كثيفة حول الكاحل.

- انطلقي بإطلالة موحّدة اللون، فاللوك الأحادي اللون (Monochrome) يجعل الجسم يبدو أطول وأنحف، خاصة عند اختيار ألوان ترابية هادئة كالبيج، الأبيض، أو الأخضر الزيتي.


تذكّري أن الأناقة لا تتعلق بالحجم أو المقاس، بل بمدى قدرتك على إبراز جمالك من خلال التفاصيل الذكية. هذا الصيف، اجعلي الراحة والأناقة حليفيك... وكوني دائماً الأكثر تألقًا بثقة!
مواضيع ذات صلة
شركة "سامسونغ" تكشف عن أنحف هواتفها الذكية.. وهذا سعره
lebanon 24
08/07/2025 10:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تستقبل الصيف بإطلالة لافتة وتُشعل مواقع التواصل
lebanon 24
08/07/2025 10:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا أنحف سيارة في العالم
lebanon 24
08/07/2025 10:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
للحفاظ على "برودة الهاتف" في الصيف.. إليك هذه النصائح
lebanon 24
08/07/2025 10:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:13 | 2025-07-08
01:05 | 2025-07-08
16:00 | 2025-07-07
14:00 | 2025-07-07
10:13 | 2025-07-07
08:25 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24