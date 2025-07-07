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لإطلالة أنحف هذا الصيف: إليك حيل أزياء ذكية!مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد رغبة اعتماد إطلالات مريحة ولكن أنيقة، تُظهر الجسم بشكل متوازن وأقل حجماً. ولحسن الحظ، لا يتطلب الأمر تغييرًا في شكل الجسم بقدر ما يحتاج إلى بعض الحيل البصرية الذكية في اختيار الملابس وتنسيقها. إليكِ نصائح عملية لتبدين أكثر رشاقة هذا الصيف من دون أن تتخلي عن أناقتك:- حدّدي الخصر بذكاء فالفساتين أو القمصان المزمومة أو المربوطة عند الخصر تخلق وهماً بجسم أنحف. القصّات الملفوفة (Wrap) أو المزودة بحزام هي الأفضل لإبراز القوام.-وجّهي الألوان بذكاء، أياستخدمي الألوان الداكنة في المناطق التي ترغبين بتصغيرها بصريًا، مثل الأرداف أو البطن. ارتدي مثلاً تنورة داكنة مع توب بلون فاتح لجذب الانتباه إلى النصف العلوي من الجسم.- اعتمدي الخطوط الطوليةفالنقوش العمودية تطيل القامة وتمنح الجسم انسيابية، سواء في الفساتين أو السراويل.- تجنّبي الأقمشة اللامعة،واختاري بدلا منها الأقمشة المطفأة والخفيفة مثل القطن أو الشيفون، فهي لا تعكس الضوء ولا تُبرز التفاصيل غير المرغوب بها.- اختاري طول القطعة بعناية،فالفساتين والتنانير التي تنتهي فوق الركبة أو أسفلها مباشرة تُظهر الساقين بشكل أطول، على عكس الطول الذي يتوقف عند منتصف الساق.- القصّات الواسعة باعتدال،فلا تبالغي في ارتداء الملابس الفضفاضة، اختاري قطعاً واسعة قليلاً ولكن محددة عند الخصر أو الأكتاف.- اختاري الحذاء المناسبكالكعب المتوسط أو الأحذية المدبّبة، فهي تمنح القدم مظهراً أطول وتضيف توازناً للإطلالة. تجنّبي الأحذية التي تحتوي على أربطة كثيفة حول الكاحل.- انطلقي بإطلالة موحّدة اللون، فاللوك الأحادي اللون (Monochrome) يجعل الجسم يبدو أطول وأنحف، خاصة عند اختيار ألوان ترابية هادئة كالبيج، الأبيض، أو الأخضر الزيتي.تذكّري أن الأناقة لا تتعلق بالحجم أو المقاس، بل بمدى قدرتك على إبراز جمالك من خلال التفاصيل الذكية. هذا الصيف، اجعلي الراحة والأناقة حليفيك... وكوني دائماً الأكثر تألقًا بثقة!