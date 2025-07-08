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المرأة

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. هذا ما قالته

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:05
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احتفلت نور عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، بعيد ميلاد والدتها، مؤكدة عمق العلاقة التي تربطهما، في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
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ونشرت نور صورة نادرة لها من الطفولة تجمعها بوالدتها شيرين رضا، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، الرائعة، والمذهلة.

وأضافت: شكرًا لكِ لكونكِ أكبر داعمة لي، وأعظم حليفي، وأفضل صديقة لي إلى الأبد.. حبكِ هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير.

واختتمت نور رسالتها بكلمات امتنان وإعجاب بشخصية والدتها، قائلة: نحتفل بكِ اليوم وبتلك الابتسامة الجميلة التي تضيء كل غرفة. لو عرف الناس حجم قلبكِ، لأحبوكِ أيضًا كما أحبكِ أنا.
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