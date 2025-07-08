ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. هذا ما قالته

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احتفلت نور ، ابنة النجم عمرو والفنانة ، بعيد ميلاد والدتها، مؤكدة عمق العلاقة التي تربطهما، في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".ونشرت نور صورة نادرة لها من الطفولة تجمعها بوالدتها رضا، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: لأمي الجميلة، الرائعة، والمذهلة.وأضافت: شكرًا لكِ لكونكِ أكبر داعمة لي، وأعظم حليفي، وأفضل صديقة لي إلى الأبد.. حبكِ هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير.واختتمت نور رسالتها بكلمات امتنان وإعجاب بشخصية والدتها، قائلة: نحتفل بكِ اليوم وبتلك الابتسامة الجميلة التي تضيء كل غرفة. لو عرف الناس حجم قلبكِ، لأحبوكِ أيضًا كما أحبكِ أنا.