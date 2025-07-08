زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل تفرض قاعدة "غير متوقعة" على ضيوف منزلها!

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أعلنت المحامية من أصل لبناني أمل علم الدين زوجة النجم الأميركي أنها تفرض قاعدة صارمة بمنع الضيوف من استخدام الهواتف في منزلها، لحماية خصوصية طفليها التوأم إيلا وألكسندر، البالغين من العمر ثماني سنوات.وفي مقابلة حديثة مع مجلة Glamour، أوضحت المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، البالغة من العمر 47 عامًا، أهمية الحفاظ على مساحات خاصة وآمنة، خصوصًا في ظل عالم باتت الخصوصية فيه نادرة.ويعيش الزوجان في الريف الإنكليزي، ويبذلان جهودًا كبيرة لحماية طفليهما من الظهور الإعلامي. وأشارت أمل إلى أنها تستخدم "سلة للهواتف" خلال التجمعات العائلية لإجبار الضيوف على التخلي عن أجهزتهم المحمولة.وقالت: "من المهم أن يكون لديك وقت خاص مع العائلة والأصدقاء في بيئة يشعر فيها الناس بالأمان للتحدث بصراحة." وأضافت أن الأمومة زادت من قلقها بشأن التطفل الإعلامي. كما شددت على أن صور طفليهما لم تُنشر علنًا إطلاقًا.من جانبه، عبّر كلوني عن مخاوف مماثلة. ففي مقابلة له عام 2023 مع مجلة GQ إلى جانب براد بيت، تحدث عن الصعوبات المستمرة التي يواجهها المشاهير في الحفاظ على الخصوصية، مؤكدًا أن الخروج في الأماكن العامة ترافقه دائمًا ملاحقة من المصورين. وقال: "نحن نتعامل مع قضايا خطيرة وأشخاص خطرين، لذلك لا نرغب في نشر صور لأطفالنا".وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه أمل احتمال فرض قيود على سفرها إلى بسبب عملها القانوني الدولي. ففي نيسان الماضي، أُفيد أن أمل وعددًا من المحامين قد يُمنعون من دخول أميركا بموجب عقوبات فرضها الرئيس الأميركي ، بسبب مشاركتهم في تقديم استشارات قانونية في قضية جرائم حرب ضد ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.(إرم نيوز)