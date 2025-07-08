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المرأة
فنانة شهيرة تطل بفستان زفاف أبيض.. هل تزوجت؟ (صور)
Lebanon 24
08-07-2025
|
15:25
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تسببت الفنانة
المصرية
آمال ماهر
بجدل واسع على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد تداول مجموعة صور لها بفستان زفاف أبيض، ما دفع كثيرين للظن بأنها احتفلت بزواجها سراً بعيداً عن الأضواء، بينما التزمت آمال الصمت ولم تصدر أي تعليق رسمي حول الصور.
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وأفادت تقارير إعلامية أن الصور تعود إلى كليب جديد تصوره آمال ضمن ألبومها الغنائي المنتظر بعنوان "حاجة غير"، حيث تجسد شخصية عروس ضمن فكرة العمل الذي يحمل طابعاً رومانسياً درامياً يمزج بين الإحساس والكلمة القوية.
وأنهت آمال ماهر تسجيل الألبوم بالكامل، وتعاونت خلاله مع مجموعة من الملحنين والموزعين الذين يظهرون معها لأول مرة، بحسب ما نقلته تقارير فنية. (24)
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