Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة تطل بفستان زفاف أبيض.. هل تزوجت؟ (صور)

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1388685-638876104425879334.jpg
Doc-P-1388685-638876104425879334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت الفنانة المصرية آمال ماهر بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة صور لها بفستان زفاف أبيض، ما دفع كثيرين للظن بأنها احتفلت بزواجها سراً بعيداً عن الأضواء، بينما التزمت آمال الصمت ولم تصدر أي تعليق رسمي حول الصور.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأفادت تقارير إعلامية أن الصور تعود إلى كليب جديد تصوره آمال ضمن ألبومها الغنائي المنتظر بعنوان "حاجة غير"، حيث تجسد شخصية عروس ضمن فكرة العمل الذي يحمل طابعاً رومانسياً درامياً يمزج بين الإحساس والكلمة القوية.

وأنهت آمال ماهر تسجيل الألبوم بالكامل، وتعاونت خلاله مع مجموعة من الملحنين والموزعين الذين يظهرون معها لأول مرة، بحسب ما نقلته تقارير فنية. (24)

مواضيع ذات صلة
إنتشار صور لفنانة شهيرة بفستان الزفاف... هل تزوّجت سرّاً؟
lebanon 24
09/07/2025 03:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان زفاف أبيض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
lebanon 24
09/07/2025 03:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
lebanon 24
09/07/2025 03:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض أنيق.. فنانة شهيرة تحتفل بـ "كتب كتاب" شقيقتها (فيديو)
lebanon 24
09/07/2025 03:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:43 | 2025-07-08
12:10 | 2025-07-08
08:43 | 2025-07-08
07:58 | 2025-07-08
03:13 | 2025-07-08
01:05 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24