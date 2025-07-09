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المرأة

أطلت ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:09
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت ساندي من على شاطئ البحر وهي تمسك بطنها المنتفخ بيدها الذي تعمدت ان تخفيه، كاشفة بذلك عن حملها بمولودها الأول.
 
 
 
 
وعلقت على الصورة بالقول: "أمر جميل جدا لإخفائه طويلاً."

يُذكر ان ساندي انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2016، وتزوجت من الشاب كريم حلاق عام 2024. 
 
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