أطلت ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)



Advertisement

وأطلت ساندي من على وهي تمسك بطنها المنتفخ بيدها الذي تعمدت ان تخفيه، كاشفة بذلك عن حملها بمولودها الأول. نشرت السابقة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت ساندي من على وهي تمسك بطنها المنتفخ بيدها الذي تعمدت ان تخفيه، كاشفة بذلك عن حملها بمولودها الأول.

وعلقت على الصورة بالقول: "أمر جميل جدا لإخفائه طويلاً."



يُذكر ان ساندي انتخبت ملكة عام 2016، وتزوجت من الشاب عام 2024.