29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أطلت ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة تكشف عن حملها بمولودها الأول (صورة)
Lebanon 24
09-07-2025
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
ساندي تابت
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وأطلت ساندي من على
شاطئ البحر
وهي تمسك بطنها المنتفخ بيدها الذي تعمدت ان تخفيه، كاشفة بذلك عن حملها بمولودها الأول.
وعلقت على الصورة بالقول: "أمر جميل جدا لإخفائه طويلاً."
يُذكر ان ساندي انتخبت ملكة
جمال لبنان
عام 2016، وتزوجت من الشاب
كريم حلاق
عام 2024.
مواضيع ذات صلة
أطلت ببطن منتفخ.. فنانة لبنانية أصبحت بمراحل حملها الأخيرة وتستقبل مولودها الأول في كندا (صور)
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. فنانة لبنانية أصبحت بمراحل حملها الأخيرة وتستقبل مولودها الأول في كندا (صور)
09/07/2025 11:54:27
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. زوجة فنان شهير تستعرض حملها بمولودها الثاني (صور)
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. زوجة فنان شهير تستعرض حملها بمولودها الثاني (صور)
09/07/2025 11:54:27
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ في أواخر حملها.. معلومات جديدة عن شانا عبود التي غَيّرت حياة وائل كفوري
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ في أواخر حملها.. معلومات جديدة عن شانا عبود التي غَيّرت حياة وائل كفوري
09/07/2025 11:54:27
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
09/07/2025 11:54:27
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب
04:24 | 2025-07-09
09/07/2025 04:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل
02:51 | 2025-07-09
09/07/2025 02:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي كالحورية بملابس البحر (صور)
Lebanon 24
أطلت من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي كالحورية بملابس البحر (صور)
02:04 | 2025-07-09
09/07/2025 02:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 01:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"اشتقت لك".. إليسا تُغني في جدة في هذا الموعد
Lebanon 24
"اشتقت لك".. إليسا تُغني في جدة في هذا الموعد
16:43 | 2025-07-08
08/07/2025 04:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:24 | 2025-07-09
بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب
02:51 | 2025-07-09
مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل
02:04 | 2025-07-09
أطلت من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي كالحورية بملابس البحر (صور)
01:22 | 2025-07-09
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
16:43 | 2025-07-08
"اشتقت لك".. إليسا تُغني في جدة في هذا الموعد
15:25 | 2025-07-08
فنانة شهيرة تطل بفستان زفاف أبيض.. هل تزوجت؟ (صور)
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 11:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24