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المرأة

أطلت من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي كالحورية بملابس البحر (صور)

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:04
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نشرت العارضة والمغنية رولا يموت صورا جديدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
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وأطلت رولا ببكيني باللون الأصفر وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة.
 
 
 
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا برشاقتها، مشيرين إلى انها تشبه "الحوريات"، في حين اعتبر البعض الآخر ان صورها جريئة. 

يُذكر ان رولا هي الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفا وهبي.

وهي عُرفت في مجال عرض الأزياء وكان لها أيضا تجارب غنائية. 
 
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