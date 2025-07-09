أطلت من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي كالحورية بملابس البحر (صور)



Advertisement

وأطلت رولا ببكيني باللون الأصفر وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة. نشرت العارضة والمغنية صورا جديدة عبر حسابها على تطبيق .وأطلت رولا ببكيني باللون الأصفر وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا برشاقتها، مشيرين إلى انها تشبه "الحوريات"، في حين اعتبر البعض الآخر ان صورها جريئة.



يُذكر ان رولا هي الأخت غير الشقيقة للفنانة .



وهي عُرفت في مجال عرض الأزياء وكان لها أيضا تجارب غنائية.