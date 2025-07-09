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المرأة

بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:24
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قامت الإعلامية المصرية مروة صبري بتوجيه انتقادات لاذعة للفنانة اللبنانية أمل حجازي، وذلك بعد تعليقها الأخير الذي نشرته هبر حسابها على تطبيق انتسغرام عقب خلعها الحجاب، وكتبت فيه: "أهلاً بالحياة"، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل.
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وخلال تقديمها حلقة من برنامج "قعدة ستات" على قناة "ألفا"، قالت صبري:"أنا حاسة إن الحجاب مظلوم، ليه دايمًا بيرتبط بالحزن؟ الحجاب ملوش علاقة بالسعادة والتعاسة، هو فرض من فروض ربنا، وربنا يكتبه لنا كلنا، وأنا أولهم."

وأضافت في رسالتها لأمل:"إنك تقولي (أهلاً بالحياة) بعد خلع الحجاب، كأنك راجعة من الموت! لا يا فنانة، الحجاب قرارك، وأخدتيه بإرادتك، ومفيش حد ضغط عليكي، لكن بلاش نسيء للحجاب، لأنه علاقة بينك وبين ربنا."
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