بطن مكشوف وتنورة مفتوحة.. جيسي عبدو تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

Advertisement

نشرت الممثلة جبسي عبدو مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها.وظهرت بإطلالة لافتة، ارتدت فيها تنورة مفتوحة وتوب قصير يكشف منطقة الخصر، باللون الكحلي، ما أضفى على مظهرها طابعًا عصريًا وجريئًا في آنٍ معًا.وقد اعتمدت مكياجًا قويًّا أبرز ملامح وجهها، فيما حصد الفيديو خلال ساعات آلاف الإعجابات والتعليقات التي أشادت بجمالها وجرأتها.