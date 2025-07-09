مجدداً كارلا حداد تُثير ضجة بالمايوه.. شاهدوا الصور

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نشرتصورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه على ، مستمتعة بأجواء الصيف المشمسة.بدت حداد عفوية أمام الكاميرا، وعلّقت على الصور بعبارة قصيرة تعبّر عن حبها لفصل الصيف والبحر، ما أضفى طابعًا شخصيًا على المنشور.أثارت الصور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ انقسمت التعليقات بين من عبّر عن إعجابه بجمالها وبساطتها، ومن انتقد جرأة الإطلالة معتبرًا أنها لا تناسب جميع الأذواق.