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المرأة
بعد اتهامها بالنصب على إحدى الشركات... الفنانة الشهيرة تصدر بيانًا
Lebanon 24
09-07-2025
|
13:49
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كشف المستشار القانوني للفنانة
غادة عبد الرازق
في بيان رسمي أصدرته بعد اتهامها بالنَّصب على إحدى الشركات، أن الفنانة كلّفته اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مَن شهَّر بها أو تداول أي
أخبار
تخصّها.
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وجاء في البيان: "تهيب الفنانة غادة
عبد الرازق
بجميع الصحافيين المحترمين تحرّي الدقة في نشر الأخبار التي لا تمت الى الواقع بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية، وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة، وكذلك صورتها أمام جمهورها الذي تجلّه وتقدّره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة
مصرية
لها قيمتها وحرصاً منها على مساحة الود والاحترام لجميع الصحافيين".
وتابع البيان: "ولذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير الى الفنانة من دون دليل عليها وإلا سوف نضطر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مَن ينشر أو يتداول أي أخبار خاصة بها".
واختُتم البيان بالقول: "وعليه، فقد تم تكليف
مكتب المستشار
ياسر قنطوش
المحامي بالنقض اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مَن ينشر أو يتداول أي أخبار خاصة بها، سواء في مصر أو في
فرنسا
من دون مستند أو دليل".
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