بعد اتهامها بالنصب على إحدى الشركات... الفنانة الشهيرة تصدر بيانًا

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وجاء في البيان: "تهيب الفنانة غادة بجميع الصحافيين المحترمين تحرّي الدقة في نشر الأخبار التي لا تمت الى الواقع بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية، وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة، وكذلك صورتها أمام جمهورها الذي تجلّه وتقدّره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة لها قيمتها وحرصاً منها على مساحة الود والاحترام لجميع الصحافيين".وتابع البيان: "ولذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير الى الفنانة من دون دليل عليها وإلا سوف نضطر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مَن ينشر أو يتداول أي أخبار خاصة بها".واختُتم البيان بالقول: "وعليه، فقد تم تكليف المحامي بالنقض اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مَن ينشر أو يتداول أي أخبار خاصة بها، سواء في مصر أو في من دون مستند أو دليل".