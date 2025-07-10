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المرأة

خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:20
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شكرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الفريق الطبي الذي أشرف على عمليتها الجراحية الأخيرة، مشددة على ضرورة تطوير جميع مستشفيات مصر لدعم السياحة العلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
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وكتبت وهبة على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام": "شكرًا وزير الصحة، الملف اتطور، بس عاوزين كل مستشفيات مصر كده عشان السياحة العلاجية وشعب مصر، وأنا عارفة إنك تقدر. شكرًا للمستشفى على النظافة والتمريض. ماكانش في خيالي إننا نكون أنا وصاحبتي في نفس المستشفى ونفس غرفة العمليات وفي نفس التوقيت".
 
 
 
 
 
وخضعت الإعلامية المصرية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وسط دعوات متواصلة من جمهورها بالشفاء العاجل، وذلك في ظل تكتمها عن تفاصيل وضعها الصحي قبل إجراء الجراحة.

يُشار إلى أن بسمة وهبة كانت قد خضعت في سنوات سابقة لعدد من العمليات الجراحية المعقدة، سواء داخل مصر أو خارجها، وشملت تدخلات طبية دقيقة لعلاج أمراض بالجهاز الهضمي، ما جعلها تحرص دومًا على توثيق تجربتها الصحية والدعوة لتطوير مستوى الخدمات الطبية.
 
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