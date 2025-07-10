خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)

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وكتبت على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام": "شكرًا ، الملف اتطور، بس عاوزين كل مستشفيات مصر كده عشان السياحة العلاجية وشعب مصر، وأنا عارفة إنك تقدر. شكرًا للمستشفى على النظافة والتمريض. ماكانش في خيالي إننا نكون أنا وصاحبتي في نفس المستشفى ونفس وفي نفس التوقيت". شكرت الإعلامية الفريق الطبي الذي عمليتها الجراحية الأخيرة، مشددة على ضرورة تطوير جميع مستشفيات مصر لدعم السياحة العلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.وكتبت على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام": "شكرًا ، الملف اتطور، بس عاوزين كل مستشفيات مصر كده عشان السياحة العلاجية وشعب مصر، وأنا عارفة إنك تقدر. شكرًا للمستشفى على النظافة والتمريض. ماكانش في خيالي إننا نكون أنا وصاحبتي في نفس المستشفى ونفس وفي نفس التوقيت".

وخضعت الإعلامية المصرية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وسط دعوات متواصلة من جمهورها بالشفاء العاجل، وذلك في ظل تكتمها عن تفاصيل وضعها الصحي قبل إجراء الجراحة.



يُشار إلى أن بسمة وهبة كانت قد خضعت في سنوات سابقة لعدد من العمليات الجراحية المعقدة، سواء داخل مصر أو خارجها، وشملت تدخلات طبية دقيقة لعلاج أمراض بالجهاز الهضمي، ما جعلها تحرص دومًا على توثيق تجربتها الصحية والدعوة لتطوير مستوى الخدمات الطبية.