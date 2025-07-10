30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
10-07-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكرت الإعلامية
المصرية
بسمة وهبة
الفريق الطبي الذي
أشرف على
عمليتها الجراحية الأخيرة، مشددة على ضرورة تطوير جميع مستشفيات مصر لدعم السياحة العلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
Advertisement
وكتبت
وهبة
على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام": "شكرًا
وزير الصحة
، الملف اتطور، بس عاوزين كل مستشفيات مصر كده عشان السياحة العلاجية وشعب مصر، وأنا عارفة إنك تقدر. شكرًا للمستشفى على النظافة والتمريض. ماكانش في خيالي إننا نكون أنا وصاحبتي في نفس المستشفى ونفس
غرفة العمليات
وفي نفس التوقيت".
وخضعت الإعلامية المصرية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وسط دعوات متواصلة من جمهورها بالشفاء العاجل، وذلك في ظل تكتمها عن تفاصيل وضعها الصحي قبل إجراء الجراحة.
يُشار إلى أن بسمة وهبة كانت قد خضعت في سنوات سابقة لعدد من العمليات الجراحية المعقدة، سواء داخل مصر أو خارجها، وشملت تدخلات طبية دقيقة لعلاج أمراض بالجهاز الهضمي، ما جعلها تحرص دومًا على توثيق تجربتها الصحية والدعوة لتطوير مستوى الخدمات الطبية.
مواضيع ذات صلة
إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)
10/07/2025 13:15:13
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت فيديو للحظة خروجها من غرفة العمليات.. فنانة شهيرة ترد على الانتقادات: كنت 90 كيلو ونحفت (صورة)
Lebanon 24
نشرت فيديو للحظة خروجها من غرفة العمليات.. فنانة شهيرة ترد على الانتقادات: كنت 90 كيلو ونحفت (صورة)
10/07/2025 13:15:13
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يستطيع التنفس بشكلٍ طبيعيّ.. إبن فنان شهير خضع لعمليّة "دقيقة" وهذا ما كشفه والده
Lebanon 24
لم يكن يستطيع التنفس بشكلٍ طبيعيّ.. إبن فنان شهير خضع لعمليّة "دقيقة" وهذا ما كشفه والده
10/07/2025 13:15:13
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
10/07/2025 13:15:13
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
03:08 | 2025-07-10
10/07/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
02:29 | 2025-07-10
10/07/2025 02:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
00:00 | 2025-07-10
10/07/2025 12:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تتجوّل معه وتمسك بيده... هل دخلت ابنة حاكم دبي في علاقة حب جديدة مع نجم عالمي؟ (صور)
Lebanon 24
كانت تتجوّل معه وتمسك بيده... هل دخلت ابنة حاكم دبي في علاقة حب جديدة مع نجم عالمي؟ (صور)
23:00 | 2025-07-09
09/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبرية كتير حلوة soon"... يارا تشوق جمهورها لمفاجأة قريبة (فيديو)
Lebanon 24
"خبرية كتير حلوة soon"... يارا تشوق جمهورها لمفاجأة قريبة (فيديو)
15:11 | 2025-07-09
09/07/2025 03:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:27 | 2025-07-09
09/07/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:08 | 2025-07-10
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
02:29 | 2025-07-10
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
00:00 | 2025-07-10
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:00 | 2025-07-09
كانت تتجوّل معه وتمسك بيده... هل دخلت ابنة حاكم دبي في علاقة حب جديدة مع نجم عالمي؟ (صور)
15:11 | 2025-07-09
"خبرية كتير حلوة soon"... يارا تشوق جمهورها لمفاجأة قريبة (فيديو)
13:49 | 2025-07-09
بعد اتهامها بالنصب على إحدى الشركات... الفنانة الشهيرة تصدر بيانًا
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24