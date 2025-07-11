استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)

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كشفت الفنانة إجلال زكي عن كواليس مؤلمة من حياتها الشخصية، مؤكدةً أن "مشكلتها إنها بتحب بقلبها"، وهو ما جعلها تقع في الأخطاء نفسها في اختياراتها العاطفية.وتحدثت إجلال للمرة الأولى خلال لقائها في برنامج "الستات" الذي تقدّمه الإعلاميتان وسهير جودة عن زواجها الثالث من المخرج ، فأشارت الى أن العلاقة استمرت 15 عاماً، لكنها انتهت بشكل قاسٍ، بحيث راح زوجها يهتم بالفتيات الأصغر سنّاً وسافر الى ، وهناك اكتشفت أنه استولى على أموالها بالكامل، قائلةً: "فجأة لقيت حسابي البنكي صفر، لأنه كان ليه حق الإمضاء، وبقيت بلا رصيد".وأضافت أن هذا الزواج كان الأصعب في حياتها، خاصة بعدما خسرت خلاله كل أموالها، ولم تتمكن من مواجهة زوجها أو مطالبته بأي شيء، مؤكدةً أن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها عن الأمر علناً.وتابعت زكي: "أنا لمّا كنت بطيح، بلاقي أمي وأبويا دايماً في ضهري. كان عندي ، وهو نسف كل دا، هو ابن ناس وبيعرف يتكلّم، وأنا للأسف برجي أسد وبيحب الكلام الحلو، وكنت بصدّق بسرعة".كما كشفت عن علاقة إنسانية جمعتها بابنة زوجها الثالث، التي لجأت إليها في وقت صعب، فقالت: "بنت جوزي كلّمتني مرة من لبنان، وقالتلي مش لاقية أكل، وأنا تلاجتي مليانة قولتلها تعالي، أهلاً وسهلاً، وفتحتلها ، وقعدت معايا تسعة شهور".واختتمت إجلال زكي حديثها مؤكدةً أن الحب والثقة الزائدة كانا السبب وراء أزماتها العاطفية، لكنها لن تندم، وتؤمن بأن كل تجربة مرّت بها كانت درساً مهماً في حياتها.(لها)