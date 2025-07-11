Advertisement

المرأة

استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:37
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة المصرية إجلال زكي عن كواليس مؤلمة من حياتها الشخصية، مؤكدةً أن "مشكلتها إنها بتحب بقلبها"، وهو ما جعلها تقع في الأخطاء نفسها في اختياراتها العاطفية.
Advertisement

وتحدثت إجلال للمرة الأولى خلال لقائها في برنامج "الستات" الذي تقدّمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عن زواجها الثالث من المخرج يوسف شرف الدين، فأشارت الى أن العلاقة استمرت 15 عاماً، لكنها انتهت بشكل قاسٍ، بحيث راح زوجها يهتم بالفتيات الأصغر سنّاً وسافر الى لبنان، وهناك اكتشفت أنه استولى على أموالها بالكامل، قائلةً: "فجأة لقيت حسابي البنكي صفر، لأنه كان ليه حق الإمضاء، وبقيت بلا رصيد".

وأضافت أن هذا الزواج كان الأصعب في حياتها، خاصة بعدما خسرت خلاله كل أموالها، ولم تتمكن من مواجهة زوجها أو مطالبته بأي شيء، مؤكدةً أن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها عن الأمر علناً.

وتابعت زكي: "أنا لمّا كنت بطيح، بلاقي أمي وأبويا دايماً في ضهري. كان عندي شركة إنتاج، وهو نسف كل دا، هو ابن ناس وبيعرف يتكلّم، وأنا للأسف برجي أسد وبيحب الكلام الحلو، وكنت بصدّق بسرعة".

كما كشفت عن علاقة إنسانية جمعتها بابنة زوجها الثالث، التي لجأت إليها في وقت صعب، فقالت: "بنت جوزي كلّمتني مرة من لبنان، وقالتلي مش لاقية أكل، وأنا تلاجتي مليانة قولتلها تعالي، أهلاً وسهلاً، وفتحتلها بيتي، وقعدت معايا تسعة شهور".

واختتمت إجلال زكي حديثها مؤكدةً أن الحب والثقة الزائدة كانا السبب وراء أزماتها العاطفية، لكنها لن تندم، وتؤمن بأن كل تجربة مرّت بها كانت درساً مهماً في حياتها.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 11:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. للمرة الأولى الفنانة السورية الشهيرة تخرج عن صمتها: "أنا أول المكوعين" (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 11:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 11:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 11:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:20 | 2025-07-11
03:57 | 2025-07-11
00:09 | 2025-07-11
23:00 | 2025-07-10
15:05 | 2025-07-10
12:40 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24