حقيبة "بيركين الأصلية" تحطّم الأرقام القياسية: ماذا حققت في المزاد؟

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في مزاد تاريخي أقيم في عبر دار "سوذبيز"، حطّمت حقيبة "بيركين الأصلية" من Hermès الرقم القياسي لأغلى حقيبة تُباع على الإطلاق، حيث بلغ سعرها 8.6 مليون (نحو 10 ملايين دولار) شاملة الرسوم. الحقيبة التي كانت ملكًا للأيقونة جين بيركين، صُمّمت خصيصًا لها عام 1984، واستخدمتها يوميًا لنحو عقد قبل التبرّع بها لمؤسسة خيرية عام 1994.هذه الحقيبة ليست فقط أول نموذج لبيركين، بل تختلف عن النماذج اللاحقة بسبع ميزات فريدة، من ضمنها حزام كتف دائم، مسامير سفلية أصغر، وحلقات معدنية مغلقة، إلى جانب قصافة أظافر علّقتها بيركين داخل الحقيبة، تعبيرًا عن أسلوبها البسيط والعفوي.القطعة بيعت لجامع تحف ياباني بعد منافسة محتدمة دامت بين تسعة مزايدين، متجاوزة بكثير السعر القياسي السابق. وقد علّقت "سوذبيز" على الحدث بقولها إن الحقيبة تمثل "ولادة أسطورة" في عالم الموضة، وقطعة استثنائية لا تُقدّر بثمن.