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المرأة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها (صورة)
Lebanon 24
12-07-2025
|
03:44
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نشرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
جويل بحلق
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت جويل في الصورة بأناقة لافتة حيث ارتدت فستانا ذهبيا برفقة زوجها رجل الأعمال
عادل نادر
في إحدى المناسبات الاجتماعية.
ولفت المتابعون ان جويل على الرغم من مرور السنوات لازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.
وانتخبت جويل ملكة
جمال لبنان
عام 1997 وهي تعمل الآن في مجال تصميم الأزياء.
وتعتبر جويل من أجمل ملكات جمال
لبنان
. وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر وأم لـ 3 أبناء .
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