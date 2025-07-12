هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها (صورة)

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وأطلت جويل في الصورة بأناقة لافتة حيث ارتدت فستانا ذهبيا برفقة زوجها رجل الأعمال في إحدى المناسبات الاجتماعية. نشرت السابقة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت جويل في الصورة بأناقة لافتة حيث ارتدت فستانا ذهبيا برفقة زوجها رجل الأعمال في إحدى المناسبات الاجتماعية.

ولفت المتابعون ان جويل على الرغم من مرور السنوات لازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.



وانتخبت جويل ملكة عام 1997 وهي تعمل الآن في مجال تصميم الأزياء.



وتعتبر جويل من أجمل ملكات جمال . وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر وأم لـ 3 أبناء .