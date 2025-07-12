Advertisement

المرأة

هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها (صورة)

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1390232-638879139681413413.jpg
Doc-P-1390232-638879139681413413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وأطلت جويل في الصورة بأناقة لافتة حيث ارتدت فستانا ذهبيا برفقة زوجها رجل الأعمال عادل نادر في إحدى المناسبات الاجتماعية. 
 
 
 
ولفت المتابعون ان جويل على الرغم من مرور السنوات لازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها. 

وانتخبت جويل ملكة جمال لبنان عام 1997 وهي تعمل الآن في مجال تصميم الأزياء.
 
وتعتبر جويل من أجمل ملكات جمال لبنان. وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر وأم لـ 3 أبناء .

مواضيع ذات صلة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
lebanon 24
12/07/2025 15:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "العشق الممنوع" التركية؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 17 عاماً (فيديو)
lebanon 24
12/07/2025 15:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
lebanon 24
12/07/2025 15:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
lebanon 24
12/07/2025 15:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:27 | 2025-07-12
03:18 | 2025-07-12
02:36 | 2025-07-12
01:52 | 2025-07-12
01:19 | 2025-07-12
23:28 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24