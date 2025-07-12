ضجّة بسبب نجوى كرم... هل ستتقاضى هذا المبلغ الكبير لإحياء حفلٍ؟

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تصاعدت موجة الانتقادات الموجهة إلى إدارة الـ59 من الذي تنطلق فعالياته في في الفترة من 19 الحالي حتى 21 اب المقبل، نتيجة ما يتردد بقوة عن تقاضي بعض الفنانين أجورًا "مبالغًا فيها".وتركزت الضجة حول كرم تحديدًا والتي قيل عبر منصات التواصل المختلفة إنها سوف تتقاضى مبلغ 120 ألف دولار، لقاء الحفل الذي تحييه في 9 اب ضمن فعاليات المهرجان.ونفت هند المقراني، مسؤولة المهرجان، في تصريحات إعلامية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها لا تعرف مصدرها، وأن مسؤوليتها تقع على من أتى بها وتداولها.وبشأن حقيقة الرقم الذي تقاضته ، قالت إنها لن تكشف عنه لأنها ملتزمة بـ "السرية المهنية" التي تقتضي منها احترام خصوصية التعاقدات التي أبرمتها مع مختلف المطربين. (ارم نيوز)