Advertisement

المرأة

ضجّة بسبب نجوى كرم... هل ستتقاضى هذا المبلغ الكبير لإحياء حفلٍ؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1390353-638879360080112863.png
Doc-P-1390353-638879360080112863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصاعدت موجة الانتقادات الموجهة إلى إدارة الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 تموز الحالي حتى 21 اب المقبل، نتيجة ما يتردد بقوة عن تقاضي بعض الفنانين أجورًا "مبالغًا فيها".
Advertisement

وتركزت الضجة حول كرم تحديدًا والتي قيل عبر منصات التواصل المختلفة إنها سوف تتقاضى مبلغ 120 ألف دولار، لقاء الحفل الذي تحييه في 9 اب ضمن فعاليات المهرجان.

ونفت هند المقراني، مسؤولة المهرجان، في تصريحات إعلامية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها لا تعرف مصدرها، وأن مسؤوليتها تقع على من أتى بها وتداولها.

وبشأن حقيقة الرقم الذي تقاضته نجوى كرم، قالت إنها لن تكشف عنه لأنها ملتزمة بـ "السرية المهنية" التي تقتضي منها احترام خصوصية التعاقدات التي أبرمتها إدارة المهرجان مع مختلف المطربين. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نجوى كرم توجه رسالة لابن شقيقها في عيد ميلاده
lebanon 24
12/07/2025 19:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ الكبير... ريال مدريد مستعدّ لبيع رودريغو
lebanon 24
12/07/2025 19:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
lebanon 24
12/07/2025 19:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مبلغ كبير... مليارات الدولارات دخلت بلداً عربيّاً
lebanon 24
12/07/2025 19:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:27 | 2025-07-12
03:44 | 2025-07-12
03:18 | 2025-07-12
02:36 | 2025-07-12
01:52 | 2025-07-12
01:19 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24