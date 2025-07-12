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المرأة
ضجّة بسبب نجوى كرم... هل ستتقاضى هذا المبلغ الكبير لإحياء حفلٍ؟
Lebanon 24
12-07-2025
|
09:53
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تصاعدت موجة الانتقادات الموجهة إلى إدارة
الدورة
الـ59 من
مهرجان قرطاج
الذي تنطلق فعالياته في
تونس
في الفترة من 19
تموز
الحالي حتى 21 اب المقبل، نتيجة ما يتردد بقوة عن تقاضي بعض الفنانين أجورًا "مبالغًا فيها".
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وتركزت الضجة حول كرم تحديدًا والتي قيل عبر منصات التواصل المختلفة إنها سوف تتقاضى مبلغ 120 ألف دولار، لقاء الحفل الذي تحييه في 9 اب ضمن فعاليات المهرجان.
ونفت هند المقراني، مسؤولة المهرجان، في تصريحات إعلامية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها لا تعرف مصدرها، وأن مسؤوليتها تقع على من أتى بها وتداولها.
وبشأن حقيقة الرقم الذي تقاضته
نجوى كرم
، قالت إنها لن تكشف عنه لأنها ملتزمة بـ "السرية المهنية" التي تقتضي منها احترام خصوصية التعاقدات التي أبرمتها
إدارة المهرجان
مع مختلف المطربين. (ارم نيوز)
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