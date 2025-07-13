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أكثر من مجرد استرخاء.. تعرفي على فوائد نقع القدمين!

Lebanon 24
13-07-2025 | 02:00
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لطالما كان نقع القدمين في الماء الدافئ وسيلة فعالة للاسترخاء وتخفيف التوتر، وطقسًا علاجيًا شائعًا في ثقافات متعددة، خاصة في الصين والهند. ويُعتبر من أقدم وسائل العلاج المنزلي التي أثبتت فعاليتها في دعم الصحة الجسدية والنفسية.
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فوائد متعددة تتجاوز الراحة المؤقتة:
يساعد هذا الروتين البسيط في تنشيط الدورة الدموية عبر توسيع الأوعية الدموية، ما يعزز تدفق الدم ويخفف الضغط عن القلب. كما يُساهم في تحسين جودة النوم عبر تهدئة الجهاز العصبي، خاصة إذا تم تدليك القدمين بعد النقع.

كما يُخفف آلام العضلات والمفاصل، ويقلل التورم، خصوصًا عند إضافة ملح الإبسوم. ويعمل أيضًا على تحسين صحة الجلد، وترطيب البشرة، والتخلص من الروائح الكريهة، لا سيما مع إضافة زيوت طبيعية مضادة للبكتيريا مثل زيت شجرة الشاي واللافندر.

كيف تستفيدين من حمام القدمين؟
لأفضل النتائج، يُنصح بنقع القدمين في ماء دافئ بدرجة حرارة بين 38 و43 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع إمكانية إضافة الزيوت أو الصابون الطبيعي. بعد الانتهاء، يُفضل التجفيف الجيد وتدليك القدمين بكريم مرطب.

تنبيهات واحتياطات:
ينبغي لمرضى السكري أو من يعانون من مشاكل في الإحساس أو الدورة الدموية استشارة الطبيب قبل اعتماد هذا الروتين. كما يُمنع النقع في حال وجود جروح أو التهابات شديدة، وتُجنّب المواد القاسية مثل الشامبو والخل لتفادي تهيج الجلد.

أكثر من مجرد راحة:
أظهرت دراسة ماليزية حديثة أن نقع القدمين ساعد في خفض مستويات الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية لدى المرضى، مما يعكس تأثيره الإيجابي العميق على الصحة العامة.

نقع القدمين ليس مجرد طقس مريح، بل عادة صحية متكاملة تنعكس على القلب، والمفاصل، والمزاج، وجودة الحياة.
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