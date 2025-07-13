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المرأة

نيفين رجب تطرح أحدث أغانيها بعنوان "منسية"

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:53
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طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولي إطلاقاتها الغنائية من جديد بعد فترة غياب سنتين، وسوف تطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات علي طريقة السينجل.
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ومن الجدير بالذكر أن أغنية "منسية" تنتمى إلى نوعية أغاني الدراما ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفي العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان .

وكانت آخر أعمال نيفين رجب هي أغنية "حالة" وهي من كلمات حسين محرم وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.
(اليوم السابع)
 
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