هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل

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تعيش الممثلة حاليا جديدة مع رجل أعمال مهم وقد بدأت العلاقة قصيرة بعد عدة لقاءات جمعتهما في إحدى ، وفق ما كشف " 24".ووفقا للمصادر، فإن رجل الأعمال أبدى نية جادة في الارتباط، وبعد فترة من التعارف والتقارب، يبدو أنّ نادين قد قرّرت إعطاء هذه العلاقة فرصة، في ظل توافق كبير بينهما على المستوى الشخصي والفكري، ورغم تحفظ نادين على تفاصيل العلاقة، فإن المصدر أكد أنها تبدو سعيدة ومتفائلة بالمستقبل.من جهة أخرى، تستعد نادين للعودة إلى سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل جديد من بطولتها والنجم يعرض في 2026 وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان 2025.