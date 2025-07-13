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المرأة

هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:40
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تعيش الممثلة نادين نسيب نجيم حاليا قصة حب جديدة مع رجل أعمال مهم وقد بدأت العلاقة منذ فترة قصيرة بعد عدة لقاءات جمعتهما في إحدى الدول الأوروبية، وفق ما كشف "القاهرة 24". 
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ووفقا للمصادر، فإن رجل الأعمال أبدى نية جادة في الارتباط، وبعد فترة من التعارف والتقارب، يبدو أنّ نادين قد قرّرت إعطاء هذه العلاقة فرصة، في ظل توافق كبير بينهما على المستوى الشخصي والفكري، ورغم تحفظ نادين على تفاصيل العلاقة، فإن المصدر أكد أنها تبدو سعيدة ومتفائلة بالمستقبل.

من جهة أخرى، تستعد نادين للعودة إلى سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل جديد من بطولتها والنجم التونسي ظافر العابدين يعرض في رمضان 2026 وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان 2025.
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