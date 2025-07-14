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المرأة

ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
14-07-2025 | 02:15
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نشرت السيدة انجيلا بشارة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وظهرت في الصورة ابنتها ميشال التي فاجأت الجمهور حيث أصبحت صبية شابة وجميلة.

وأطلت ميشال بفستان طويل باللون الأزرق. 
 
 
 
وشبّه العديد من المتابعين ميشال إلى والدها الفنان وائل كفوري

تجدر الإشارة إلى أنّ أنجيلا وكفوري أنجبا إبنتين خلال زواجهما هما ميشيل وميلانا. 

وينتظر كفوري ابنته الثالثة من زوجته الحالية شانا عبود

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