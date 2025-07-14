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المرأة
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
14-07-2025
|
02:15
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نشرت السيدة
انجيلا بشارة
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وظهرت في الصورة ابنتها ميشال التي فاجأت الجمهور حيث أصبحت صبية شابة وجميلة.
وأطلت ميشال بفستان طويل باللون الأزرق.
وشبّه العديد من المتابعين ميشال إلى والدها الفنان
وائل كفوري
.
تجدر الإشارة إلى أنّ أنجيلا وكفوري أنجبا إبنتين خلال زواجهما هما ميشيل وميلانا.
وينتظر
كفوري
ابنته الثالثة من زوجته الحالية
شانا عبود
.
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