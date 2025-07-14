ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

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وظهرت في الصورة ابنتها ميشال التي فاجأت الجمهور حيث أصبحت صبية شابة وجميلة.



وأطلت ميشال بفستان طويل باللون الأزرق. نشرت السيدة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وظهرت في الصورة ابنتها ميشال التي فاجأت الجمهور حيث أصبحت صبية شابة وجميلة.وأطلت ميشال بفستان طويل باللون الأزرق.

وشبّه العديد من المتابعين ميشال إلى والدها الفنان .



تجدر الإشارة إلى أنّ أنجيلا وكفوري أنجبا إبنتين خلال زواجهما هما ميشيل وميلانا.



وينتظر ابنته الثالثة من زوجته الحالية .