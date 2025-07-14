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المرأة
في عمر الـ 53.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية وتُفاجئ الجميع بنحافة ملحوظة (صورة)
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:19
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نشرت الفنانة
المصرية
نيرمين الفقي
مجموعة صور من أحدث ظهور لها وهي تؤدي تمارين رياضية صعبة كشفت من خلالها عن لياقتها البدنية العالية، وعلقت على الصور قائلة: "
صباح الخير
يا أصدقائي الاعزاء أتمنى لكم يوماً سعيداً".
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وظهرت نيرمين في الصور على
شاطئ البحر
وقد خسرت كثيراً من وزنها ما دفع متابعيها للإعجاب بإصرارها على الوصول الى هذا الجسم الرشيق.
وكانت نيرمين
الفقي
قد كشفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، الذي تقدّمه الإعلامية
سهير جودة
عبر قناة "النهار"، عن سبب عدم زواجها حتى الآن رغم بلوغها 53 عاماً، مؤكدةً أن الزواج قسمة نصيب، وأنها تأمل في أن يُعوّضها الله خيراً عن سنوات الوحدة التي عاشتها.
وأوضحت نيرمين أن الزواج بالنسبة إليها يرتبط بالرزق والنصيب، قائلةً: "الزواج رزق من ربّنا، وكل شيء مكتوب ومقدّر، واللي ربنا شايلهولي أكيد هيكون فيه الخير".
وأضافت بدعاء مؤثر: "
يا رب
تعوّضني خير عن كل سنة عشتها لوحدي، وإن شاء الله يكون العوض جميل".
ورفضت نيرمين الربط بين الجمال وتأخر الزواج، مشدّدةً على أن هذه الفكرة غير منطقية، حيث قالت: "أنا ضد الفكرة اللي بتقول إن
الست
الجميلة مش بتتجوز، الزواج سُنّة الحياة، وكل علاقة فيها مشاكل، لكن المشاكل دي بتكبّر الإنسان وبتعلّمه".(لها)
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