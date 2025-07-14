في عمر الـ 53.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية وتُفاجئ الجميع بنحافة ملحوظة (صورة)

نشرت الفنانة مجموعة صور من أحدث ظهور لها وهي تؤدي تمارين رياضية صعبة كشفت من خلالها عن لياقتها البدنية العالية، وعلقت على الصور قائلة: " يا أصدقائي الاعزاء أتمنى لكم يوماً سعيداً".

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وظهرت نيرمين في الصور على وقد خسرت كثيراً من وزنها ما دفع متابعيها للإعجاب بإصرارها على الوصول الى هذا الجسم الرشيق.

وكانت نيرمين قد كشفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، الذي تقدّمه الإعلامية عبر قناة "النهار"، عن سبب عدم زواجها حتى الآن رغم بلوغها 53 عاماً، مؤكدةً أن الزواج قسمة نصيب، وأنها تأمل في أن يُعوّضها الله خيراً عن سنوات الوحدة التي عاشتها.



وأوضحت نيرمين أن الزواج بالنسبة إليها يرتبط بالرزق والنصيب، قائلةً: "الزواج رزق من ربّنا، وكل شيء مكتوب ومقدّر، واللي ربنا شايلهولي أكيد هيكون فيه الخير".



وأضافت بدعاء مؤثر: " تعوّضني خير عن كل سنة عشتها لوحدي، وإن شاء الله يكون العوض جميل".



ورفضت نيرمين الربط بين الجمال وتأخر الزواج، مشدّدةً على أن هذه الفكرة غير منطقية، حيث قالت: "أنا ضد الفكرة اللي بتقول إن الجميلة مش بتتجوز، الزواج سُنّة الحياة، وكل علاقة فيها مشاكل، لكن المشاكل دي بتكبّر الإنسان وبتعلّمه".(لها)