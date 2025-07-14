27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
من ملعب الرياضي.. صورة لنبيلة عواد وزوجها تثير تفاعل الجمهور
Lebanon 24
14-07-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية في قناة
mtv
نبيلة عواد
صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها داخل ملعب
نادي الرياضي
في
بيروت
، حيث بدا
الثنائي
مبتسمين في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.
Advertisement
وقد عبّر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالصورة، مشيدين بعلاقة الحب التي تجمع الثنائي.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
14/07/2025 19:54:38
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
14/07/2025 19:54:38
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
14/07/2025 19:54:38
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
14/07/2025 19:54:38
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صور رومانسيّة انتشرت لهما.. ممثلة شهيرة تعيش قصّة حبّ ومصدر يكشف تفاصيل علاقتها بحبيبها
Lebanon 24
صور رومانسيّة انتشرت لهما.. ممثلة شهيرة تعيش قصّة حبّ ومصدر يكشف تفاصيل علاقتها بحبيبها
09:45 | 2025-07-14
14/07/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء نجمة شهيرة يثير ضجة.. أين ذهبت؟
Lebanon 24
اختفاء نجمة شهيرة يثير ضجة.. أين ذهبت؟
08:40 | 2025-07-14
14/07/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
Lebanon 24
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
07:50 | 2025-07-14
14/07/2025 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأولادها... جيسيكا عازار تنشر صورة عائليّة
Lebanon 24
برفقة زوجها وأولادها... جيسيكا عازار تنشر صورة عائليّة
06:30 | 2025-07-14
14/07/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان من الكروشيه.. زين كرزون تستعرض إطلالتها الجريئة وتحذف التعليقات (فيديو)
Lebanon 24
بفستان من الكروشيه.. زين كرزون تستعرض إطلالتها الجريئة وتحذف التعليقات (فيديو)
04:02 | 2025-07-14
14/07/2025 04:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:45 | 2025-07-14
صور رومانسيّة انتشرت لهما.. ممثلة شهيرة تعيش قصّة حبّ ومصدر يكشف تفاصيل علاقتها بحبيبها
08:40 | 2025-07-14
اختفاء نجمة شهيرة يثير ضجة.. أين ذهبت؟
07:50 | 2025-07-14
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
06:30 | 2025-07-14
برفقة زوجها وأولادها... جيسيكا عازار تنشر صورة عائليّة
04:02 | 2025-07-14
بفستان من الكروشيه.. زين كرزون تستعرض إطلالتها الجريئة وتحذف التعليقات (فيديو)
03:19 | 2025-07-14
في عمر الـ 53.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية وتُفاجئ الجميع بنحافة ملحوظة (صورة)
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 19:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24