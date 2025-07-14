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المرأة

من ملعب الرياضي.. صورة لنبيلة عواد وزوجها تثير تفاعل الجمهور

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:20
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نشرت الإعلامية في قناة mtv نبيلة عواد صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها داخل ملعب نادي الرياضي في بيروت، حيث بدا الثنائي مبتسمين في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.
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وقد عبّر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالصورة، مشيدين بعلاقة الحب التي تجمع الثنائي.
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