من ملعب الرياضي.. صورة لنبيلة عواد وزوجها تثير تفاعل الجمهور

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نشرت الإعلامية في قناة صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها داخل ملعب في ، حيث بدا مبتسمين في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.وقد عبّر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالصورة، مشيدين بعلاقة الحب التي تجمع الثنائي.