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المرأة

بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:50
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شاركت الممثلة ياسمين صبري متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية، بإطلالة أنيقة مرتدية طقم رياضي متناسق أبرز رشاقتها ولياقتها.
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وظهرت بكامل نشاطها وحيويتها داخل مكان مخصص للرياضة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أثنى على اهتمامها بصحتها ولياقتها، معتبرين أن هذا الظهور يعكس صورة ملهمة لمتابعيها، خصوصاً النساء.

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