بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة

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شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية، بإطلالة أنيقة مرتدية طقم متناسق أبرز رشاقتها ولياقتها.وظهرت بكامل نشاطها وحيويتها داخل مكان مخصص للرياضة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أثنى على اهتمامها بصحتها ولياقتها، معتبرين أن هذا الظهور يعكس صورة ملهمة لمتابعيها، خصوصاً النساء.