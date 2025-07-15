بإطلالة خارجة عن المألوف.. نجوى كرم تروج لعملها الجديد

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تواصل النجمة الترويج لأغانيها من ألبومها الجديد بإطلالات مبتكرة وغير تقليدية وتستعرض من خلالها رشاقتها، وهذا ما يحدث بين متابعيها الذين يتغزلون دائماُ في اناقتها وجمالها.واختارت النجمة في احدث منشور لأغنيتها الجديدة "وينك حبيبي" إطلالة مميزة وجذابة، جمعت بين الطابع الكلاسيكي والحركات المعاصرة، وتمكنت من خلال التصميم الذي اختارته بعناية من جذب الأنظار وبأن تتصدر بأزيائها الخارجة عن المألوف.وأطلت "شمس الأغنية" بفستان مختلف بتصميم غامض باللونين الأسود والوردي الفاتح، يحمل توقيع المصمم أحمد . عبارة عن فستان طويل بتصميم ناعم، فجاء من الأعلى بصيحة الكورسيه الضيق عند الخصر، وبقصة الأوف شولدر ويأتي تحته الفستان الوردي بأكمام طويلة، ويسندل الى حدود الأرض بتنورة من طبقات الشيفون مع ثنيات بارزة.