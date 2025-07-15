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المرأة

بإطلالة خارجة عن المألوف.. نجوى كرم تروج لعملها الجديد

Lebanon 24
15-07-2025 | 01:02
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تواصل النجمة نجوى كرم الترويج لأغانيها من ألبومها الجديد بإطلالات مبتكرة وغير تقليدية وتستعرض من خلالها رشاقتها، وهذا ما يحدث ضجة كبيرة بين متابعيها الذين يتغزلون دائماُ في اناقتها وجمالها.
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واختارت النجمة اللبنانية في احدث منشور لأغنيتها الجديدة "وينك حبيبي" إطلالة مميزة وجذابة، جمعت بين الطابع الكلاسيكي والحركات المعاصرة، وتمكنت من خلال التصميم الذي اختارته بعناية من جذب الأنظار وبأن تتصدر الترند بأزيائها الخارجة عن المألوف.

وأطلت "شمس الأغنية" بفستان مختلف بتصميم غامض باللونين الأسود والوردي الفاتح، يحمل توقيع المصمم أحمد حلاوي. عبارة عن فستان طويل بتصميم ناعم، فجاء من الأعلى بصيحة الكورسيه الضيق عند الخصر، وبقصة الأوف شولدر ويأتي تحته الفستان الوردي بأكمام طويلة، ويسندل الى حدود الأرض بتنورة من طبقات الشيفون مع ثنيات بارزة. 
وأكملت اطلالتها المميزة بقبعة كبيرة الحجم من القش بتصميم مميزّ مع فتحات عريضة، يلتف حولها شريط أسود طويل يربط حول عناقها، في حركة اضافت لمسة من اناقة السبعينيات الجريئة الى الاطلالة  والملفت الانظار انها لم تضع اي مجوهرات بل اكتفت بإبراز شكل الفستان المميز.
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