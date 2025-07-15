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المرأة

رسالة قد تجرّ نجمة معروفة للسجن.. فما القصة؟!

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:44
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تواجه الممثلة التركية فايزة جيفيليك، المعروفة بدور "نيلاي" في مسلسل "شراب التوت"، دعوى قضائية رفعت ضدها في إسطنبول، وذلك بعد توجيهها تهديدات وإهانات وصفت بالقاسية بحق أحد الأشخاص عبر رسالة نصية، على خلفية تعليق كتبه على مواقع التواصل.
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وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أليكان كورت، الذي كانت تجمعه علاقة سابقة بجيفيليك استمرت نحو عام، بنشر منشور عن علاقتهما على منصاته. ليرد عليه صديقه ميرت وانغ بتعليق مقتضب قال فيه: "لا تكن سخيفًا".

وقد أثار هذا التعليق غضب جيفيليك، التي سارعت إلى الرد برسالة شديدة اللهجة، تضمنت إهانات وتهديدات صريحة، جاء فيها: "لم ترني في حياتك، كيف تجرؤ على التدخل في علاقتي؟ أنا من أشهر الممثلات في تركيا، وأنت تافه. لقد أخذت رقمك وسأقيس طولك، وإذا تحدثت عني مرة أخرى، سأشنقك من الجسر، وسيبصق الجميع في وجهك".

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، قدّم وانغ شكوى رسمية ضد جيفيليك اتهمها فيها بـالتهديد والإساءة إلى الشرف والكرامة، وأكد أن الرسالة التي تلقاها حملت نية ترهيبية واضحة.

ووفقًا لما ورد في ملف الدعوى، فإن مكتب المدعي العام في إسطنبول قرر رفع دعوى ضد الممثلة، مطالبًا بسجنها لمدة تصل إلى 5 سنوات، استنادًا إلى القانون التركي الذي ينص على عقوبات مشددة في حالات التهديد المصحوب بالعنف اللفظي أو الابتزاز.

وتبقى القضية قيد المتابعة القضائية، في انتظار تحديد موعد الجلسة أمام المحكمة. (فوشيا)
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