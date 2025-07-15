رسالة قد تجرّ نجمة معروفة للسجن.. فما القصة؟!

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تواجه الممثلة فايزة جيفيليك، المعروفة بدور "نيلاي" في مسلسل " "، دعوى قضائية رفعت ضدها في إسطنبول، وذلك بعد توجيهها تهديدات وإهانات وصفت بالقاسية بحق أحد الأشخاص عبر رسالة نصية، على خلفية تعليق كتبه على مواقع التواصل.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أليكان كورت، الذي كانت تجمعه علاقة سابقة بجيفيليك استمرت نحو عام، بنشر منشور عن علاقتهما على منصاته. ليرد عليه صديقه وانغ بتعليق مقتضب قال فيه: "لا تكن سخيفًا".وقد أثار هذا التعليق غضب جيفيليك، التي سارعت إلى الرد برسالة شديدة اللهجة، تضمنت إهانات وتهديدات صريحة، جاء فيها: "لم ترني في حياتك، كيف تجرؤ على التدخل في علاقتي؟ أنا من أشهر الممثلات في ، وأنت تافه. لقد أخذت رقمك وسأقيس طولك، وإذا تحدثت عني مرة أخرى، سأشنقك من ، وسيبصق الجميع في وجهك".وبحسب صحيفة "صباح" التركية، قدّم وانغ شكوى رسمية ضد جيفيليك اتهمها فيها بـالتهديد والإساءة إلى الشرف والكرامة، وأكد أن الرسالة التي تلقاها حملت نية ترهيبية واضحة.ووفقًا لما ورد في ملف الدعوى، فإن في إسطنبول قرر رفع دعوى ضد الممثلة، مطالبًا بسجنها لمدة تصل إلى 5 سنوات، استنادًا إلى الذي ينص على عقوبات مشددة في حالات التهديد المصحوب بالعنف اللفظي أو الابتزاز.وتبقى القضية قيد المتابعة القضائية، في انتظار تحديد موعد الجلسة أمام المحكمة. (فوشيا)