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فنون ومشاهير
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
Lebanon 24
15-07-2025
|
14:00
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تحوّل
العرض
الأول لفيلم "Smurfs" في مدينة
لوس أنجلوس
إلى عرض أزياء مبهر، بطلت فيه النجمة العالمية ريانا برفقة طفليها RZA (3 سنوات) وRiot (23 شهرًا)، بإطلالات منسّقة بعناية من أرقى دور الأزياء العالمية.
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وقد تألقت ريانا، التي تنتظر طفلها الثالث من النجم A$AP Rocky، بفستان أنيق من
مجموعة دار
saint laurent
لخريف 2025 من تصميم
أنتوني
فاكاريلو، تميّز بكشاكش دانتيل عند
الصدر
وتنورة واسعة مع شريط يحدد الخصر أبرز حملها، ونسّقته مع جاكيت جلدية وتسريحة مرفوعة على طريقة الـUpdo، ومكياج وردي ناعم أضفى لمسة أنثوية ناعمة.
ولم تسرق ريانا وحدها الأضواء، إذ جذب طفلاها الأنظار بإطلالات مصغّرة راقية من تصاميم
dior
Homme بإشراف المصمم جوناثان أندرسون، والمستوحاة من مجموعته الأولى للدار والتي تم عرضها خلال أسبوع الموضة الرجالي في
باريس
.
ارتدى Riot بدلة أنيقة مخصصة ضمت جاكيت أخضر وقميص أبيض مزوّد بـ"بابيون"، مع شورت أبيض واسع وحذاء أوكسفورد كلاسيكي، فيما اختار RZA قميصًا زهريًا وربطة عنق وسروال كارغو أخضر داكن، ليظهرا بإطلالتين عصريتين متكاملتين لاقت استحسان الحاضرين.
وفي وقت لاحق
من اليوم
نفسه، رُصدت ريانا أثناء تناول العشاء بإطلالة جريئة من توقيع Alaïa لموسم صيف-خريف 2025، تألفت من تنورة ترتر منحوتة ذات خصر منخفض مبطّن، مع سترة قصيرة جدًا كشفت بطنها بالكامل، وغطاء رأس أبيض أنيق، لتؤكد مجددًا أنها أيقونة موضة لا تُنافس في كل ظهور.
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