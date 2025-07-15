ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين

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وقد تألقت ريانا، التي تنتظر طفلها الثالث من النجم A$AP Rocky، بفستان أنيق من لخريف 2025 من تصميم فاكاريلو، تميّز بكشاكش دانتيل عند وتنورة واسعة مع شريط يحدد الخصر أبرز حملها، ونسّقته مع جاكيت جلدية وتسريحة مرفوعة على طريقة الـUpdo، ومكياج وردي ناعم أضفى لمسة أنثوية ناعمة. تحوّل الأول لفيلم "Smurfs" في مدينة إلى عرض أزياء مبهر، بطلت فيه النجمة العالمية ريانا برفقة طفليها RZA (3 سنوات) وRiot (23 شهرًا)، بإطلالات منسّقة بعناية من أرقى دور الأزياء العالمية.وقد تألقت ريانا، التي تنتظر طفلها الثالث من النجم A$AP Rocky، بفستان أنيق من لخريف 2025 من تصميم فاكاريلو، تميّز بكشاكش دانتيل عند وتنورة واسعة مع شريط يحدد الخصر أبرز حملها، ونسّقته مع جاكيت جلدية وتسريحة مرفوعة على طريقة الـUpdo، ومكياج وردي ناعم أضفى لمسة أنثوية ناعمة.





ولم تسرق ريانا وحدها الأضواء، إذ جذب طفلاها الأنظار بإطلالات مصغّرة راقية من تصاميم Homme بإشراف المصمم جوناثان أندرسون، والمستوحاة من مجموعته الأولى للدار والتي تم عرضها خلال أسبوع الموضة الرجالي في .



ارتدى Riot بدلة أنيقة مخصصة ضمت جاكيت أخضر وقميص أبيض مزوّد بـ"بابيون"، مع شورت أبيض واسع وحذاء أوكسفورد كلاسيكي، فيما اختار RZA قميصًا زهريًا وربطة عنق وسروال كارغو أخضر داكن، ليظهرا بإطلالتين عصريتين متكاملتين لاقت استحسان الحاضرين. ولم تسرق ريانا وحدها الأضواء، إذ جذب طفلاها الأنظار بإطلالات مصغّرة راقية من تصاميم Homme بإشراف المصمم جوناثان أندرسون، والمستوحاة من مجموعته الأولى للدار والتي تم عرضها خلال أسبوع الموضة الرجالي في .ارتدى Riot بدلة أنيقة مخصصة ضمت جاكيت أخضر وقميص أبيض مزوّد بـ"بابيون"، مع شورت أبيض واسع وحذاء أوكسفورد كلاسيكي، فيما اختار RZA قميصًا زهريًا وربطة عنق وسروال كارغو أخضر داكن، ليظهرا بإطلالتين عصريتين متكاملتين لاقت استحسان الحاضرين.