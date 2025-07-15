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المرأة

بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:30
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كشفت الممثلة والمغنية البريطانية سوكي ووترهاوس أنها دخلت المستشفى قبل 6 أشهر بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن ارتداء بنطال ضيق جداً، مما تسبب لها في فتق اضطرها للخضوع للعلاج.
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وجاء إعلان سوكي، البالغة من العمر 33 عاماً، عبر منصة "إكس"، رداً على تساؤلات معجبيها حول سبب غيابها عن النشر والتفاعل، حيث كتبت بطريقة ساخرة: "سوكي، لماذا لا تغردين بعد الآن؟ هل فكرتم أنني ارتديت بنطالاً ضيقاً لدرجة أنه تسبب لي في فتق، ومنذ ذلك الحين وأنا خائفة من إخباركم؟".

وأرفقت سوكي منشورها بصورة لها وهي على سرير المستشفى ترتدي ثوباً طبياً، وكذلك صورة بالبنطال الضيق الذي تسبب لها في أزمتها الصحية الحرجة، مما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين الطرافة والقلق.

بينما تفاعل بعض المتابعين بسخرية، كتب أحدهم: "لقد سبّبت لوالدي فتقاً ذات مرة"، فردّت عليه سوكي قائلة: "أحسنت"، قبل أن يوضح المتابع أن الأمر لم يكن مقصوداً وكان عمره آنذاك سبع سنوات فقط.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من إنجاب سوكي لطفلتها الأولى من الممثل الشهير روبرت باتينسون.

وفي تصريح مباشر للجمهور خلال مشاركتها في مهرجان كوتشيلا العام الماضي، تحدّثت ووترهاوس عن التغيرات الكبيرة في حياتها قائلة: "لقد حدثت تغييرات كبيرة في حياتي مؤخراً.. أنا محظوظة للغاية بوجود فتاة صغيرة مذهلة في حياتي، وبلقاء حب حياتي".

يُذكر أن العلاقة بين سوكي ووترهاوس وروبرت باتينسون بدأت في عام 2018، بعد تعارف طريف في إحدى ليالي ألعاب الحفلات في هوليوود، شارك فيها نجوم مثل آل باتشينو، وتطورت العلاقة لاحقاً إلى ارتباط رسمي، دون أن يكشف الثنائي حتى الآن عن اسم ابنتهما.(24)

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