29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
زوجته وبناته بغاية الجمال.. الظهور الأول لعائلة أمير كرارة في العرض الخاص لفيلمه الجديد (صور)
Lebanon 24
16-07-2025
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك مساء أمس الثلاثاء الفنان المصري
أمير كرارة
بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الشاطر"، في إحدى دور سينما 6 أكتوبر.
Advertisement
وحضر
العرض
الخاص للفيلم عدد كبير من أبطاله وبعض الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمير بفيلمه، ومنهم: المنتج
تامر مرسي
،
هنا الزاهد
،
مصطفى غريب
، المطربة
بوسي
،
دينا فؤاد
، وإسلام جمال.
وفي ظهور نادر، اصطحب أمير كرارة زوجته وأبناءه، ليكون هذا ظهورهم الأول في مناسبة فنية، حيث حرصوا على مشاركته الاحتفال بفيلمه.
ولفتت زوجته وبناته الأنظار بجمالهن.
وردّ أمير كرارة في تصريحات على هامش العرض الخاص للفيلم، على ما أُثير الفترة الماضية حول تخلّيه عن لقب "
باشا
مصر" قائلاً: "أنا باشا مصر وده لقبي ومقدرش أستغني عنه ولما مصطفى غريب قال لي أنت باشا
تركيا
كان هزار".
وأضاف: "بوعد الجمهور إنهم هيتبسطوا من فيلم (الشاطر) والأكشن بالفيلم مختلف وجديد ولسة مفيش حاجة أكيدة لمشاركتي في
رمضان
2026 وغيابي السنة اللي فاتت بسبب إني ملقتش حاجة كويسة ولو لقيت السنة الجاية هشارك".(لها)
مواضيع ذات صلة
بإطلالة "شعبية".. تامر حسني يُفاجئ الجمهور في العرض الخاص لفيلمه (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "شعبية".. تامر حسني يُفاجئ الجمهور في العرض الخاص لفيلمه (صور)
16/07/2025 12:18:25
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرها أحمر وتشبه والدها.. الظهور الأول لابنة الأمير هاري وميغان ماركل (صور)
Lebanon 24
شعرها أحمر وتشبه والدها.. الظهور الأول لابنة الأمير هاري وميغان ماركل (صور)
16/07/2025 12:18:25
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
16/07/2025 12:18:25
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
16/07/2025 12:18:25
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
03:25 | 2025-07-16
16/07/2025 03:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت عباءة وغطت رأسها.. ياسمين عبد العزيز تزور المسجد الكبير في أبو ظبي (فيديو)
Lebanon 24
ارتدت عباءة وغطت رأسها.. ياسمين عبد العزيز تزور المسجد الكبير في أبو ظبي (فيديو)
02:32 | 2025-07-16
16/07/2025 02:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور وتتعرّض للانتقادات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور وتتعرّض للانتقادات شاهدوا الفيديو
23:37 | 2025-07-15
15/07/2025 11:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك العسل للشعر: سرّ الجمال الطبيعي لخصلات ناعمة ولامعة
Lebanon 24
ماسك العسل للشعر: سرّ الجمال الطبيعي لخصلات ناعمة ولامعة
23:00 | 2025-07-15
15/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
16:30 | 2025-07-15
15/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:25 | 2025-07-16
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة لبنانية تروي حادثة مُرعبة حصلت معها على متن طائرة (فيديو)
02:32 | 2025-07-16
ارتدت عباءة وغطت رأسها.. ياسمين عبد العزيز تزور المسجد الكبير في أبو ظبي (فيديو)
23:37 | 2025-07-15
بإطلالة "غريبة".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور وتتعرّض للانتقادات شاهدوا الفيديو
23:00 | 2025-07-15
ماسك العسل للشعر: سرّ الجمال الطبيعي لخصلات ناعمة ولامعة
16:30 | 2025-07-15
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
16:00 | 2025-07-15
تكيّس المبيض يهدد خصوبة النساء.. فما علاجه؟
فيديو
الجلسة الثالثة لمساءلة الحكومة (بث مباشر)
Lebanon 24
الجلسة الثالثة لمساءلة الحكومة (بث مباشر)
04:05 | 2025-07-16
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24