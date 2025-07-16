زوجته وبناته بغاية الجمال.. الظهور الأول لعائلة أمير كرارة في العرض الخاص لفيلمه الجديد (صور)

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وحضر الخاص للفيلم عدد كبير من أبطاله وبعض الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمير بفيلمه، ومنهم: المنتج ، ، ، المطربة ، ، وإسلام جمال.



وفي ظهور نادر، اصطحب أمير كرارة زوجته وأبناءه، ليكون هذا ظهورهم الأول في مناسبة فنية، حيث حرصوا على مشاركته الاحتفال بفيلمه. شارك مساء أمس الثلاثاء الفنان المصري بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الشاطر"، في إحدى دور سينما 6 أكتوبر.وحضر الخاص للفيلم عدد كبير من أبطاله وبعض الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمير بفيلمه، ومنهم: المنتج ، ، ، المطربة ، ، وإسلام جمال.وفي ظهور نادر، اصطحب أمير كرارة زوجته وأبناءه، ليكون هذا ظهورهم الأول في مناسبة فنية، حيث حرصوا على مشاركته الاحتفال بفيلمه.

ولفتت زوجته وبناته الأنظار بجمالهن.



وردّ أمير كرارة في تصريحات على هامش العرض الخاص للفيلم، على ما أُثير الفترة الماضية حول تخلّيه عن لقب " مصر" قائلاً: "أنا باشا مصر وده لقبي ومقدرش أستغني عنه ولما مصطفى غريب قال لي أنت باشا كان هزار".



وأضاف: "بوعد الجمهور إنهم هيتبسطوا من فيلم (الشاطر) والأكشن بالفيلم مختلف وجديد ولسة مفيش حاجة أكيدة لمشاركتي في 2026 وغيابي السنة اللي فاتت بسبب إني ملقتش حاجة كويسة ولو لقيت السنة الجاية هشارك".(لها)