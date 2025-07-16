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المرأة

طليقة باسم ياخور رنا الحريري تتعرض لهجوم عنيف.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:46
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دافعت الكاتبة السورية رنا الحريري، طليقة النجم باسم ياخور، عن نفسها بعد تعرضها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها محتوى يتعلق بالطبخ وتنظيف المنزل.
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ونشرت الحريري عبر حساباتها مقتطفات من تعليقات سلبية تلقتها بعد مشاركتها فيديو يُظهر تحضيرها "فتّة الحمص" وتنظيف الأثاث، إذ استغرب البعض انشغالها بهذه الأمور رغم كونها كاتبة محترفة.

وردّت رنا قائلة: "أنا بكتب، وبشتغل، وبطبخ، وبهتم بأعمال البيت، وبتسلّى، وبسافر... أنا إنسانة قبل أي شيء، وما بختصر نفسي بصفة أو تعريف معيّن".

وأوضحت أن صفحاتها على مواقع التواصل هي "مساحات شخصية" تشارك فيها جوانب من حياتها اليومية، وليست منصات مهنية لعرض أعمالها أو عقودها، مضيفة: "ما بتذكّر إني نشرت سيناريو كتبته، وحقوق الملكية الفكرية أصلاً ما بتسمحلي، لأنها بتصير ملك الشركات المنتجة".

كما شكرت المتابعين الذين عبّروا عن قلقهم قائلة: "إذا كنتوا عم تكتبولي حرصًا وخوفًا على مستقبلي المهني، بشكركم، وبتمنّى يكون هاد التوضيح كافي لتتطمنوا".

وختمت منشورها بالإشارة إلى أنها نشرت بعض الانتقادات لأنها كُتبت علنًا، وقالت: "سمحت لحالي أنشر بعض التعليقات بهالطريقة لأن أصحابها نشروها بشكل علني على صفحتي العامة في فيسبوك".
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