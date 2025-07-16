سينتيا صموئيل تُثير الجدل بظهورها بملامح مختلفة

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ظهرت الممثلة سينتيا صموئيل مجددًا على حسابها في “إنستغرام”، في جلسة تصوير، ارتدت فستان جينز مكتمل الإطلالة بشكل بسيط وطبيعي، لكن الانتقادات طالتها بسبب نحافتها الزائدة.هذا الظهور أثار تفاعلاً واسعاً بين التضامن والقلق. بعض التعليقات عبرّت عن دعم معنوي، بينما طالبها آخرون بالاهتمام بصحتها.