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المرأة

"ليش هيك عاملة بحالك": بالبدلة والكرافت.. ماريتا الحلاني تثير انتقادات واسعة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:30
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني مقطع فيديو جديد على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي إحدى الأغاني وسط الجمهور في أجواء حماسية، إلا أن أكثر ما لفت انتباه المتابعين كان إطلالتها الجريئة والمختلفة.

فقد ارتدت ماريتا بدلة رسمية باللون الرمادي مع كرافت سوداء، في ستايل ذكوري بعيد عن ما اعتاد عليه الجمهور منها. كما ظهرت بقصة شعر قصيرة جدًا، ما أثار موجة واسعة من التفاعل.

اللافت أن التعليقات جاءت بمعظمها سلبية، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين إطلالتها الغريبة واختياراتها في الملابس، واعتبر البعض أن اللوك لا يليق بها. كما طال النقد أيضًا أدائها الغنائي، إذ رأى البعض أن صوتها لم يكن في أفضل حالاته في هذا الظهور.
 
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