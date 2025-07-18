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المرأة

بفستان مُثير.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تستعرض قوامها الممشوق (صور)

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:04
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت ريما بفستان مُثير باللون البيج أبرز قوامها الرشيق.
 
 
 
 
 
فريما وعلى الرغم من انها أم لـ 4 أطفال استطاعت ان تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف.

يُذكر ان ريما انتخبت عام 2010 ملكة جمال أميركا .

تزوجت من المنتج وسيم صليبي عام 2016 ورُزقا بـ 4 أولاد. 
 
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