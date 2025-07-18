بفستان مُثير.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تستعرض قوامها الممشوق (صور)

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وأطلت ريما بفستان مُثير باللون البيج أبرز قوامها الرشيق. نشرت أميركا السابقة الأصل صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت ريما بفستان مُثير باللون البيج أبرز قوامها الرشيق.

فريما وعلى الرغم من انها أم لـ 4 أطفال استطاعت ان تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف.



يُذكر ان ريما انتخبت عام 2010 ملكة جمال أميركا .



تزوجت من المنتج عام 2016 ورُزقا بـ 4 أولاد.