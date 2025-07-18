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المرأة
بفستان مُثير.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تستعرض قوامها الممشوق (صور)
Lebanon 24
18-07-2025
|
02:04
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نشرت
ملكة جمال
أميركا السابقة
اللبنانية
الأصل
ريما فقيه
صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت ريما بفستان مُثير باللون البيج أبرز قوامها الرشيق.
فريما وعلى الرغم من انها أم لـ 4 أطفال استطاعت ان تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف.
يُذكر ان ريما انتخبت عام 2010 ملكة جمال أميركا .
تزوجت من المنتج
وسيم صليبي
عام 2016 ورُزقا بـ 4 أولاد.
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